Salvador convoca agentes de trânsito aprovados em concurso

A prefeitura de Salvador convocou mais 30 candidatos aprovados no último concurso para a função de agente de trânsito e transporte, realizado em 2019. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (14).

Os novos servidores vão estar vinculados à Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para atuar no ordenamento e fiscalização do trânsito e transporte da cidade. A lista dos convocados pode ser conferida na versão online do DOM.



Os candidatos aprovados deverão comparecer à sede da Transalvador, situada na Avenida Vale dos Barris, nº 501, das 08h30 às 11h30h e das 14h às 16h30, no prazo de até trinta dias contados a partir da publicação da nomeação.

Consulte a lista de convocados aqui.