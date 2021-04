Salvador deve iniciar vacinação para pessoas com 60 anos na sexta-feira (16)

Com a estimativa de que 40 mil novas doses da Coronavac sejam entregues em Salvador nesta quinta-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde planeja retomar a imunização da primeira dose dos idosos com 61 anos ou mais no mesmo dia. A gestão deve anunciar a medida na manhã desta quinta.

Com isso, a tendência é que a partir de sexta-feira (16), Salvador inicie a vacinação das pessoas com 60 anos ou mais, encerrando o segundo grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde (pessoas de 60 a 74 anos).

Comorbidades

Com isso, a partir da próxima semana as pessoas com comorbidades ou doenças crônicas, de 18 a 59 anos e residentes em Salvador começam a ser imunizadas. Vai funcionar assim: quem é paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) já está cadastrado e precisará apenas aguardar as orientações sobre os locais e horários de vacinação que ainda serão divulgadas.

Já aqueles que têm comorbidades ou doenças crônicas, mas são pacientes da rede privada terão que aguardar, primiero, o médico fazer o cadastro deles no sistema para poder receber a vacina. A prefeitura criou um site (comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br) para que a equipe médica possa fazer o registro, e o acesso será com o mesmo login e senha que o profissional usa no Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb).

No primeiro acesso, o médico terá que preencher dados profissionais. Depois, ele vai pesquisar em qual situação o paciente se enquadra, registrar algumas informações sobre ele, e identificar qual o tipo de comorbidade ou doença crônica daquela pessoa.