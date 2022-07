Salvador deve ser uma das próximas cidades a receber sinal 5G, diz Anatel

As cidades de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Goiânia devem ser as próximas a receberem sinal de internet 5G puro, oferecido na faixa de 3,5 gigahertz, de acordo com informações divulgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações nesta quarta-feira (27).

Brasília foi a primeira cidade a contar com a nova geração da internet. O sinal será ativado em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre nesta sexta-feira (29).

"São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador são capitais em que a EAF [entidade administradora de faixa] está trabalhando, mas até o momento ela não adiantou nada sobre data", afirmou o conselheiro da Anatel Moisés Moreira.

