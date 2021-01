Salvador deve vacinar 2,5 mil pessoas contra a covid-19 nesta terça (19)

A prefeitura e o governo do Estado iniciam nesta terça-feira (19) a vacinação contra a covid-19. Em Salvador, a expectativa é de vacinar 2,5 mil nesse primeiro dia. Os primeiros vacinados dos grupos prioritários serão idosos abrigados nas Obras Sociais Irmã Dulce, na Cidade Baixa, além dos trabalhadores que atuam na Base Central do Samu 192, no Pau Miúdo, na UPA e Gripário de Pirajá/Santo Inácio, bem como na UPA e Gripário Barris, na UPA e Gripário Brotas, no Hospital Municipal de Salvador (HMS) e no abrigo Dom Pedro II.

O governo federal encaminhou cerca de 45 mil doses de Coronavac para Salvador, o que será suficiente para imunizar 22 mil pessoas - será preciso dar uma outra dose de reforço 14 dias após a primeira aplicação.

Nessa primeira remessa, a ideia é vacinar idosos que vivem em instituições de longa permanência do município, trabalhadores de saúde da rede de urgência e assistência direta aos pacientes com coronavírus (UPAs, gripários, Samu) e hospitais, incluindo os de campanha. Onze equipes volantes vão aplicar a imunização nos próprios locais selecionados. Por conta disso, nesse momento, a população não deve procurar postos em busca de vacinação.

Salvador terá um cronograma de vacinação construído diariamente, de acordo com a disponibilidade de vacinas para a cidaed. A cada nova remessa, a imunização vai incluir mais pessoas dos grupos prioritários.

Agulhas e seringas

Depois de retornar de Brasília, onde participou hoje (18) de uma reunião com técnicos do Ministério da Saúde para tratar da distribuição dos imunizantes, o prefeito Bruno Reis e o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Leo Prates, estiveram na central de logística do município, na BR-324, para vistoriar os insumos que serão entregues aos vacinadores, a exemplo de agulhas, seringas, algodão e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

"Salvador deve receber hoje, às 22h, as doses destinadas à cidade para o início da vacinação. Essas doses vão chegar em um voo da Azul e, de lá, serão transportadas para nosso complexo de saúde na Vasco da Gama, onde está tudo preparado para receber as vacinas. Salvador se preparou com a devida antecedência, para a gente iniciar a imunização do público prioritário", afirmou o prefeito.

“Essa primeira remessa encaminhada pelo Ministério Saúde será utilizada para reforçar, neste primeiro, momento a proteção dos profissionais da linha de frente no enfrentamento à covid-19 e os idosos dos abrigos de Salvador. À medida que novas doses cheguem na cidade, seja por envio do governo federal ou por aquisições por esforços próprios da Prefeitura, seguiremos ampliando a implementação das fases, de acordo com o previsto em nosso Plano Municipal de Imunização”, acrescentou o secretário Leo Prates.

A SMS convocou 150 vacinadores hoje para a atuação contra a Covid-19. Os profissionais chamados estavam no cadastro de reserva do último Processo Seletivo Simplificado do órgão e serão contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A expectativa da gestão é contratar temporariamente outros 250 profissionais quando a vacinação estiver a todo vapor, totalizando 400 novos vacinadores para a estratégia contra a doença. A SMS vai capacitar todos os profissionais convocados.