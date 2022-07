Salvador é finalista de prêmio global sobre campanha de segurança no trânsito

A campanha publicitária que a prefeitura de Salvador fez para alertar sobre os riscos do excesso de velocidade envolvendo motociclistas é uma das finalistas da premiação internacional Safety Media Awards. O vencedor será anunciado durante a conferência World Safety 2022, que acontece na Austrália de 27 a 30 de novembro.

A campanha foi veiculada na capital baiana em maio do ano passado, como parte do Maio Amarelo. A ideia foi concebida pela Transalvador e pela Secretaria de Comunicação (Secom), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária. O foco era alertar para fatalidades e lesões graves que acontecem em acidentes envolvendo motociclistas, na maior parte por conta de excesso de velocidade.

No vídeo, exibido na TV, nas principais mídias e redes sociais da prefeitura, um motociclista pilota em alta velocidade, realizando ultrapassagens e manobras arriscadas, antes de colidir com um automóvel num cruzamento. Confira:

“Ficamos muito satisfeitos com essa indicação. Este foi um trabalho conjunto da prefeitura de Salvador, por meio da Transalvador e da Secom, em parceria com a Iniciativa Bloomberg. Acreditamos que unindo forças, principalmente, com a população, podemos tornar o trânsito soteropolitano ainda mais humano. Continuaremos nos esforçando para que possamos preservar mais vidas no trânsito”, destacou o superintendente de Trânsito de Salvador, Marcus Passos.

Redução de vítimas

A Transalvador destaca que comparando os primeiros semestres de 2021 com 2022 houve uma diminuição de 30% no número de motociclistas mortos no trânsito.

Nos seis primeiros meses deste ano, 16 condutores de motocicletas foram vitimados, contra 23 no mesmo período do ano passado. O excesso de velocidade é uma das infrações mais registradas envolvendo os motociclistas e umas das que mais geram acidentes fatais.

De acordo com uma pesquisa encomendada pela organização científica norte americana Vital Strategies, parceira da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, que apoia as ações de segurança no trânsito da Prefeitura de Salvador, a grande maioria dos soteropolitanos (87%) apoia a realização de campanhas de segurança no trânsito pelo governo.

O levantamento mostrou também que 90% dos entrevistados acreditam que a campanha teve um efeito papel de conscientização contra o excesso de velocidade e 82% disseram que a campanha os motivou a respeitar os limites de aceleração.