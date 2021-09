Salvador e Fortaleza firmam parceria para ações nas área social e esporte

O secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) de Salvador, Kiki Bispo, e a diretora de Políticas Sobre Drogas (DPSD) da Sempre, Juliana Portela, foram recebidos no Gabinete do prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, na tarde desta quarta-feira (29). Na oportunidade, os gestores compartilharam projetos e iniciativas de sucesso das duas capitais nordestinas e firmaram pacto para construção de mais políticas para as áreas social, do esporte e lazer.



O secretário da Sempre destacou o pioneirismo da capital baiana nas ações sociais e a referência que se transformou para todo o Brasil. "Avançamos muito nos últimos oito anos e pavimentamos o caminho para avançarmos ainda mais", vislumbrou Kiki Bispo. O titular da pasta soteropolitana ainda fez questão de parabenizar as políticas públicas de assistência social, esporte e lazer da capital cearense. "Ficamos muito impressionados com tudo o que vimos. Existe um campo enorme para trabalharmos conjuntamente. Tenho a certeza de que é apenas o início dessa parceria. Manteremos o diálogo para avançarmos juntos", prometeu.



O prefeito Sarto Nogueira fez questão de enaltecer as semelhanças entre as capitais nordestinas. "Já tive algumas oportunidades de conversar com o prefeito Bruno Reis porque temos muitas semelhanças. Vamos ter mais momentos de troca de experiências. Espero ter a oportunidade de muito em breve retribuir a visita a Salvador para também ver de perto como as ações são executadas", afirmou Sarto Nogueira.