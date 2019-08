Salvador e mais 12 cidades terão falta de água nesta segunda (12); veja lista

Moradores de 112 bairros de Salvador e de 12 cidades próximas da capital baiana terão fornecimento de água interrompido nesta segunda-feira (12). De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) o fornecimento de água será suspenso para realizar serviços de manutenção preventiva e melhorias em equipamentos do sistema integrado de abastecimento de água.

A interrupção começará a partir das 8h. De acordo com a Embasa, a previsão é que os serviços sejam concluídos às 20h do mesmo dia, quando o fornecimento começará a ser retomado de forma gradativa. O abastecimento deve ser totalmente reestabelecido até quarta-feira (14).

Segundo a Embasa a área de Salvador que será afetada pela interrupção temporária corresponde a 60% da cidade, ou seja, 690 mil domicílios. "Deste contingente, aqueles imóveis que possuem reservatórios domiciliares capazes de atender às demandas diárias de seus ocupantes não ficarão sem água. Por isso, a empresa está divulgando antecipadamente o aviso da parada programada, para que as pessoas garantam a reserva de água em seus domicílios para a segunda-feira (12)", afirmou a Embasa em nota ao CORREIO.

Durante o período de interrupção, a Embasa informou que executará 102 intervenções em diversos pontos do sistema de abastecimento. Os serviços incluem ações de manutenção preventiva, como limpeza, verificação, reparo ou substituição de equipamentos, além de ações para melhoria operacional, como implantação de registros e ligação de novos trechos de rede distribuidora. De acordo com a Embasa, essa é a maior intervenção realizada este ano e foi programada para ocorrer nessa época porque no Inverno o consumo de água costuma ser mais baixo, afetando em menor proporção os consumidores.

Veja lista de áreas afetadas

Bairros de Salvador

Ilha de Bom Jesus dos Passos Ilha de Maré Ilha dos Frades Aeroporto Águas Claras Alto da Terezinha Alto do Cabrito Alto do Coqueirinho Areia Branca Arenoso Arraial do Retiro Bairro da Paz Barreiras Boa Viagem Boa Vista de São Caetano Boca da Mata Bom Juá Bonfim CAB Cabula Cabula VI Cajazeiras 2 Cajazeiras 3 Cajazeiras 4 Cajazeiras 5 Cajazeiras 6 Cajazeiras 7 Cajazeiras 8 Cajazeiras 9 Cajazeiras 10 Cajazeiras 11 Calabetão Calçada Caminho de Areia Campinas de Pirajá Canabrava Capelinha Cassange Castelo Branco Coutos Curuzu Dom Avelar Doron Engomadeira Fazenda Coutos Fazenda Grande do Retiro Fazenda Grande I Fazenda Grande II Fazenda Grande III Fazenda Grande IV Granjas Rurais IAPI Itacaranha Itapuã Itinga Jaguaripe I Jardim Cajazeiras Jardim Cruzeiro Jardim das Margaridas Jardim Santo Inácio Jardim Nova Esperança Liberdade Lobato Mangueira Marechal Rondon Massaranduba Mata Escura Monte Serrat Moradas da Lagoa Mussurunga Narandiba Nova Brasília Nova Esperança Novo Horizonte Novo Marotinho Palestina Paripe Patamares Pau da Lima Periperi Pernambués Pero Vaz Piatã Pirajá Plataforma Porto Seco Praia Grande Resgate Retiro Ribeira Rio Sena Roma Saboeiro Santa Luzia Santa Mônica São Caetano São Cristóvão São Gonçalo São João do Cabrito São Marcos São Rafael São Tomé Sete de Abril Stella Maris Sussuarana Nova Sussuarana Velha Tancredo Neves Trobogy Uruguai Vale dos Lagos Valéria Vila Canária

Veja a lista de municípios afetados