Salvador e Porto Seguro receberão voo inaugural da companhia ITA

Salvador e Porto Seguro estão entre as oito cidades brasileiras incluídas no início das operações da ITA Transportes Aéreos, companhia do Grupo Itapemirim, que estreia no mercado doméstico no dia 1º de julho. A capital baiana receberá nessa data voo de Guarulhos (SP), rota que também abrange a cidade de Porto Seguro (Costa do Descobrimento) como escala.

A coordenadora de Parcerias da companhia, Patrícia Gomes, reuniu-se virtualmente com o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, para conversar sobre o voo inaugural para Salvador, projetos da ITA para o Estado e possíveis parcerias na divulgação dos destinos baianos.

Voo inaugural

Um receptivo do Governo do Estado, com mulheres caracterizadas de baianas distribuindo fitinhas do Senhor do Bonfim e cocadas, aguardará os convidados do primeiro voo no portão de desembarque do aeroporto de Salvador. Segundo Patrícia, um porta-voz da empresa concederá entrevista coletiva no local para falar do início das operações da ITA e planos de expansão para o futuro.

“Será uma cerimônia rápida, de cerca de meia-hora, porque a mesma aeronave retorna para São Paulo pouco tempo depois, mas podemos pensar em ações pontuais ao longo do mês em outros voos”, disse ela. Com o tempo, novos destinos deverão ser interligados às duas cidades baianas pela companhia, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre.

As passagens estão à venda no site da companhia, www.voeita.com.br, e em agências de viagens, com tarifas especiais de lançamento. Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320.

