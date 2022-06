Salvador e Portugal iniciam elaboração de projetos sociais e combate à pobreza

Em visita de comitiva portuguesa à capital soteropolitana neste sábado (11), foi iniciada a cooperação entre Salvador e o país lusitano para a elaboração de projetos sociais e combate à pobreza. A capital da Bahia foi representada pela vice-prefeita, Ana Paula Matos.

Os portugueses, liderados pela ministra da Presidência , Mariana Vieira da Silva, o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos, e o Cônsul Geral na Bahia, Jorge Fonsêca, celebraram a reunião em alusão ao 10 de junho, Dia de Portugal. No encontro, realizado no Gabinete da Prefeitura de Salvador, foram propostas iniciativas de aproximação a partir das temáticas comuns, com ênfase na área social e cooperação internacional.

Sob a liderança da ministra da Presidência, Portugal lançou a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, um instrumento que visa concretizar uma abordagem multidimensional e transversal de articulação das políticas públicas tendo em vista a erradicação da pobreza.

Neste contexto, a vice-prefeita de Salvador falou sobre as iniciativas da área social desde 2013 e foi convidada a participar da agenda oficial nas cidades de Matosinhos e Lisboa para construir conjuntamente projetos voltados para a área.

“Somos países irmãos, com tanta coisa em comum. Será uma honra para nós de Salvador, que avançamos tanto nas políticas sociais nos últimos anos, poder dividir as nossas experiências e trabalhar conjuntamente com os portugueses para avançarmos juntos, declarou Ana Paula Matos.

Após conhecer a lógica administrativa do Escritório de Governança Social, e também a atuação do Escritório de Cooperação Internacional, a ministra da Presidência parabenizou pela iniciativa e destacou a importância da participação soteropolitana na construção de mais políticas públicas.

“Nós também percebemos a necessidade de integrar verdadeiramente todas as áreas para realizar os trabalhos pelo social. Sem essa estratégia conjunta, não conseguiríamos combater as origens da pobreza. Com esta pandemia e com o aumento do desemprego, os indicadores sociais pioraram em todo o mundo. Por isso, é tão necessário esse trabalho em conjunto e tenho a certeza que colheremos bons frutos com essa parceria com Salvador”, afirmou Mariana Vieira da Silva.

Combate à Pobreza

A estratégia portuguesa apresentada na reunião tem entre os seus objetivos a redução da taxa de pobreza para 10% da população, o que significa retirar 660 mil pessoas da situação de pobreza até 2030.

A meta do governo português é de reduzir para metade a pobreza das crianças, o que significará retirar 170 mil crianças desta condição durante o mesmo período de tempo.

Foram definidos seis eixos prioritários de intervenção, em estreita articulação com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.



Também estiveram no encontro deste sábado o chefe de Gabinete da Prefeitura, Francisco Elde, as assessoras do Escritório de Cooperação Internacional, Luara Dantas e Cíntia Martins, além da embaixatriz Maria Cristina Ramos; e Miguel Cabrita, Chefe de Gabinete da ministra Gaspar.