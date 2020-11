Salvador e Praia do Forte se encontram na ‘Edição Especial 2020 do Tempero’

Praia do Forte, em Mata de São João (Foto: Marcelo Fontes/Divulgação)

Com a chancela de 14 edições do Tempero no Forte, realizado na charmosa Praia do Forte, no Litoral Norte, e três do Tempero Bahia, em Salvador, ao todo resultando em um saldo de 17 festivais na Bahia, fomentando a gastronomia, a arte, a música e a cultura, vem aí uma Edição Especial. Desta vez, o evento gastronômico, reunirá o universo digital com o Circuito nos Restaurantes.

Segundo os organizadores, o festival, que segue em cartaz até o dia 20 de dezembro, nasce a partir da união de dois festivais em um único, que devido à pandemia da covid-19, não puderam acontecer de modo presencial.

“Os eventos se juntam para oferecer conteúdos de gastronomia, turismo de experiência, cultura e dicas de sustentabilidade, além de disponibilizar nosso espaço e nossas redes, aos micro e pequenos empreendedores que sempre participam dos festivais, nessas 17 edições de sucesso”, afirma Djanira Dias, produtora do evento.

Forte São Marcelo, em Salvador (Foto: Marcello Fontes/Divulgação)

Com uma plataforma digital acessível na palma da mão, o evento vai reunir restaurantes da Praia do Forte e de Salvador. Uma extensa programação digital estará à disposição do público, com oficinas de empreendedorismo em parceria com o Sebrae e Senac, Empório do Tempero, com produtos locais, moda, design e artesanato, além do Tempero Experience, vídeos com Roteiros Turísticos e Gastronômicos dos dois destinos, e muito mais.

O Festival acontece nas redes sociais (Instagram e Facebook) e site www.temperooficial.com.br.