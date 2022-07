Salvador e Região Metropolitana têm mais de 40 tiroteios em 10 dias, afirma Instituto Fogo Cruzado, que tabulou os dados desde o dia 1º de julho, quando chegou à Bahia. Em vídeo no quatro #PalavraDeEspecialista, do #Correio24horas, a jornalista Cecília Olliveira (@olliveira_cecilia), especialista em segurança pública e Diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, falou sobre o assunto. "A Bahia foi um dos estados brasileiros que não registrou diminuição dos casos de homicídio no último ano", destacou Cecília Olliveira que é especialista em segurança pública, em especial sobre armas, violência e tráfico de drogas.



Assista ao vídeo:



Em 2016, frustrada com a falta de dados publicamente disponíveis, ela começou a mapear os tiroteios no Rio de Janeiro. Essa ideia se transformou no Fogo Cruzado, hoje um Instituto que usa tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada. O aplicativo Fogo Cruzado chegou à cidade de Salvador e região metropolitana no dia 1º de com a função de alertar a população sobre disparos de arma de fogo efetuados.