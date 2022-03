Salvador e RMS tem a pior inflação para um mês de fevereiro nos últimos seis anos

Em fevereiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida oficial da inflação, calculado pelo IBGE, ficou em 0,83% na Região

Metropolitana de Salvador (RMS). Apesar de ter apresentado a terceira desaceleração seguida (havia sido de 1,42% em novembro, 1,04% em dezembro e 0,86% em janeiro), o índice representou a maior inflação para um mês de fevereiro em seis anos – desde 2016, quando havia ficado

em 1,41%.

Nacionalmente, a Região Metropolitana de Salvador ficou com a 3ª menor inflação dentre as 16 áreas pesquisadas separadamente pelo IBGE – maior apenas do que as verificadas nas regiões metropolitanas de Porto Alegre (RS) (0,43%) e Fortaleza (CE) (0,77%). No Brasil como um todo, o IPCA teve importante aceleração em fevereiro, indo a 1,01% (frente a 0,54% em janeiro). Foi a maior inflação para o mês, no país, desde

2015 (quando havia ficado em 1,22%).

Dentre as 16 áreas pesquisadas pelo IBGE, a inflação de fevereiro ficou mais alta no município de São Luís (MA) (1,33%) e nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (RJ) (1,32%) e Curitiba (PR) (1,28%). Com esse resultado, o IPCA na RM Salvador acumula alta de 1,70% nos dois

primeiros meses de 2022. Está acima do índice nacional (1,56%), mas é apenas o 7º mais elevado entre os 16 locais investigados.

Nos 12 meses encerrados em fevereiro, a inflação na RM Salvador teve uma leve desaceleração, ficando em 11,33%, frente a 11,44% em janeiro. No Brasil como um todo, o IPCA acumula alta de 10,54% nos 12 meses encerrados em fevereiro, com 13 das 16 áreas mantendo inflação igual ou maior que 10,00%.



Fonte: IBGE

Aumentos nos preços dos alimentos (1,54%) e da educação (5,71%) puxam inflação

Em fevereiro, a inflação oficial na Região Metropolitana de Salvador (0,86%) foi resultado de aumentos nos preços médios em oito dos nove grupos de produtos e serviços que compõem o IPCA. O maior aumento veio da educação (5,71%), o que é de certa forma esperado em fevereiro, uma vez que o IBGE concentra nesse mês a captação dos reajustes da maior parte dos aumentos nas mensalidades escolares. Entretanto, em 2022, a alta

dos custos com educação, na RM Salvador, foi a maior em cinco anos, desde 2017, quando o índice havia sido de 7,63%.

O aumento foi puxado pelas mensalidades do ensino fundamental (10,34%), que, individualmente, exerceram a maior pressão inflacionária em fevereiro, na RMS. Mas todos os produtos e serviços que compõem o grupo educação registraram altas, com destaques importantes também para as mensalidades do ensino médio (8,98%), pré-escola (8,80%) e ensino superior (2,44%).

Apesar de terem registrado o maior aumento, os custos com educação exerceram apenas a segunda principal influência na alta no custo de vida da RM Salvador, em fevereiro. Foi o grupo alimentação e bebidas, com aumento de 1,54%, que mais puxou para cima o IPCA do mês. A inflação dos alimentos (1,54%) acelerou frente ao registrado em janeiro (1,14%) e foi a maior em quase um ano e meio, desde setembro de 2020, quando o IPCA do grupo havia sido de 1,97%. Tanto a alimentação no domicílio (1,63%) quanto fora de casa (1,27%) tiveram aumentos relevantes.

A cenoura (49,98%) teve, em fevereiro, o maior aumento dentre todas as centenas de produtos e serviços pesquisados para formar o índice de inflação. Em seguida, nesse ranking, vieram a batata-inglesa (28,60%) e o repolho (20,14%). As refeições fora – almoço ou jantar – também exerceram uma pressão inflacionária importante no mês, embora tenham aumentado menos (1,29%). Isso ocorre porque o peso delas é maior nas despesas das famílias da RM Salvador.

O grupo habitação (-0,83%) foi o único a ter queda média dos preços em fevereiro, na RMS, influenciado fortemente pelo recuo na energia elétrica (-5,19%). Apesar disso, itens importantes no grupo e para as famílias, como o gás de botijão (3,69%) e o condomínio (2,68%), estiveram entre as principais pressões de alta no custo de vida, no mês.

Fonte: IBGE

Na RM Salvador, INPC foi de 0,87% em fevereiro

Na Região Metropolitana de Salvador, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação das famílias com menores rendimentos (até 5 salários mínimos), ficou em 0,87% em fevereiro. Apresentou mais uma desaceleração (havia sido de 0,91% em janeiro), porém se manteve acima do IPCA (0,83%).

O índice na RMS foi menor do que registrado no país como um todo (1,00%), sendo o 4º mais baixo entre as áreas pesquisadas.

Nos dois primeiros meses de 2021, o INPC acumula alta de 1,80% na RMS e, no acumulado nos 12 meses terminados em fevereiro, chega a 11,74%. Em ambos os casos está acima dos índices nacionais (1,68% e 10,80%, respectivamente) e também mais alto do que o IPCA da RM Salvador (1,70% e 11,33%).