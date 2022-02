Salvador encerra pontos itinerantes de testagem contra covid-19

Com a queda estabilizada do número de pessoas contaminadas, a Prefeitura de Salvador encerrou, na última sexta-feira (25), os pontos itinerantes de testagem contra a Covid-19. A estratégia da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) percorreu os bairros de Paripe, Boca do Rio, Bonfim, Brotas, São Caetano, Pernambués, Itapuã e Pituba.

A ação realizou quase 11 mil testes para detecção da doença – desse total, 3,9 mil apresentaram diagnóstico positivo. No entanto, a pasta alerta que a população ainda precisa seguir tomando todos os cuidados, para que o número de casos de coronavírus não voltem a subir.

O serviço de testagem seguirá nas unidades básicas de saúde e a lista pode ser consultada diariamente no site www.saude.salvador.ba.gov.br . Em média, 40 postos atendem a população com cerca de 100 exames oferecidos em cada uma delas.

Nos locais, é realizado o teste de antígeno, que possui mais de 93% de sensibilidade para o diagnóstico da Covid-19. O método ocorre de forma simples, prática e rápida. É coletada amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (espécie de cotonete) e o resultado sai em até 45 minutos.

Em caso positivo e se os sintomas estiverem leves, o paciente é orientado a iniciar o isolamento domiciliar. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, a orientação é que o paciente busque uma das unidades de urgência e emergência da cidade, entre Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e gripários.