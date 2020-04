Salvador entra em nível de atenção por conta da chuva

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que a cidade mudou o nível para atenção por conta dos acumulados de chuva das ultimas horas. Ao todo, nas últimas 72 horas choveu 80 milímetros na capital e a previsão é de continuidade das chuvas nas próximas 24 horas.

Em nota, a Defesa Civil informou que, nesta segunda-feira (20), a formação de uma convergência de umidade associada aos resquícios da frente fria, favorece a ocorrência de chuvas fracas a moderadas, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Até às 10h06 o órgão já havia registrado 37 ocorrências - nove delas foram no bairro de Valéria, sete em Itapuã e seis no Pau da Lima. A principal ocorrência é o deslizamento de terra, que responde por 14 das 37 notificações.

Veja fotos de hoje, feitas pelo fotógrafo Arisson Marinho:

A Transalvador registra pontos de alagamentos nas avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô) sentido Centro, na ACM, próximo ao Detran e na Tancredo Neves, perto da Madeireira Brotas. Ainda de acordo com a autarquia, até o momento, não houve nenhum registro de sinaleiras danificadas.

Por conta da chuva, uma árvore de grande porte caiu no começo da manhã dessa segunda-feira (20), na Rua Forte de São Pedro, que faz a principal ligação entre o Campo Grande para a Avenida Sete. A queda aconteceu por volta das 6h, há poucos metros de distância do Teatro Castro Alves. Ninguém ficou ferido.

No momento da queda, a árvore atingiu a fiação elétrica e derrubou dois postes, deixando a região sem energia e o trânsito interditado. Moradores relataram que acordaram como o barulho provocado pelos estalos elétricos.