Salvador faz mutirão de 2ª e 3ª doses contra covid-19 nesta quarta (1º)

Nesta quarta-feira (1º), a vacinação contra a covid-19 em Salvador será de mutirão de 2ª e 3ª doses. A Prefeitura vai aplicar a dose de reforço aos idosos com 80 anos ou mais que completam seis meses do recebimento da segunda dose até o dia 4 de setembro. A gestão pede que antes de seguir para os postos, os idosos confirmem se os nomes estão aptos na lista disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.



Para este público também está disponível o serviço Vacina Express, no site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br, no caso de idosos acamados ou com dificuldade de locomoção. Não é necessário realizar um novo cadastro no sistema – a equipe retornará automaticamente para quem já teve acesso ao serviço.



Já a segunda dose da Oxford, Pfizer e CoronaVac também estará disponível nos postos específicos para cada imunizante. Vacinados com Oxofrd e Pfizer com data de retorno aprazada para 8 de setembro poderão receber a segunda dose, enquanto imunizados com CoronaVac devem ser aprazados até o dia 2 de setembro para receber a dose de reforço.



A aplicação da primeira dose estará suspensa para todos os públicos, incluindo o serviço nas Prefeituras-Bairro.



Confira os pontos de vacinação desta quarta-feira (1º)

3ª DOSE - PESSOAS COM 80 ANOS OU MAIS – 8h às 16h



Drive-thrus: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Shopping Bela Vista e 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Vista Alegre, USF Cajazeiras V, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim) e USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas).



2ª DOSE - OXFORD – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da Oxford programada para até o dia 8 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), FBDC Cabula, FBDC Brotas e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos fixos: Barradão (Canabrava), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Federação, Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), USF Pirajá, Unijorge (Paralela), FBDC Brotas, USF Plataforma, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Vila Nova de Pituaçu e USF Colinas de Periperi.



2ª DOSE – CORONAVAC – 8h às 16h

Amanhã todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac programada para até o dia 2 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.



Drive-thrus: Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Arena Fonte Nova (Nazaré), Shopping da Bahia e Faculdade Universo (Avenida ACM).

Pontos fixos: CSU Pernambués, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Imbuí, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Curralinho, Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros) e USF Tubarão.



2ª DOSE – PFIZER – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 8 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.



Drive-thrus: Uninassau (Pituba) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Cajazeiras X, USF Vale do Matatu, USF João Roma (Jardim Nova Esperança) e UBS Eduardo Mamede (Mussurunga).