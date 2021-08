Salvador faz mutirão para aplicação da 2ª dose contra a covid-19 nesta sexta (20)

A sexta-feira (20) será dedicada à conclusão do ciclo vacinal em Salvador, com aplicação exclusiva de segunda dose dos imunizantes. A vacinação será das 08h às 16h e contará com pontos exclusivos para aplicação da CoronaVac, Oxford e Pfizer.

O público que vai receber a segunda dose da CoronaVac deve estar aprazado até o dia 22 de agosto. Já quem for receber a segunda aplicação da Oxford ou da Pfizer deve ter data de retorno no cartão da vacinação até 26 de agosto.

Não haverá aplicação da primeira dose. Nesta quinta-feira (19), a prefeitura de Salvador vacinou o público com idade igual ou superior a 19 anos. Foram aplicadas 34.130 doses, sendo 23.107 de primeiras aplicações e outras 11.023 segundas doses. Com os números desta quinta, Salvador chegou a 1.763.890 pessoas vacinadas com ao menos uma dose e 773.245 com imunização completa.

Confira os locais de vacinação para o mutirão da 2ª dose desta sexta (30)

2ª DOSE OXFORD – 08H ÀS 16H

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da OXFORD programada para até o dia 26 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drives: 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), FBDC Cabula, Vila Militar (Dendezeiros) e Estádio Manoel Barradas (Barradão)

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Santa Luzia, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Vista Alegre, USF Colinas de Periperi, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), UBS Ramiro de Azevedo, USF Fernando Filgueiras – Cabula VI, USF Pirajá, Barradão e USF Vila Nova de Pituaçu.

2ª DOSE CORONAVAC – 08H ÀS 16H

Nesta sexta, todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da CORONAVAC programada para até o dia 22 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drivers: Uninassau

Pontos Fixos: USF Curralinho, USF Tubarão e USF Cajazeiras V.

2ª DOSE PFIZER – 08H ÀS 16H

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da PFIZER programada para até o dia 26 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drivers: Shopping Bela Vista, PAF Ondina, Shopping da Bahia, Centro de Convenções, Parque de Exposições, Atakadão Atakarejo, FBDC Brotas, Unijorge (Paralela), Arena Fonte Nova, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu).

Pontos fixos: USF Plataforma, Unijorge (Paralela), FBDC Brotas, USF Sergio Arouca, USF Cajazeiras X, Parque de Exposições, USF Vale do Matatu, USF João Roma, UBS Eduardo Mamede, CSU Pernambués, Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Federação, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu).