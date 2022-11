Salvador fecha parceria e construção civil baiana se alinha para projetos sustentáveis

A construção civil deu mais um passo para produção de edificações com sustentabilidade na Bahia nesta terça-feira (29). Isso porque a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA) e o Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-BA) estiveram presentes no evento de assinatura de assistência técnica entre a Prefeitura de Salvador e International Finance Corporation (IFC) para incluir a capital baiana no programa internacional para construções sustentáveis.

Presente no evento e responsável por assinar o termo técnico de cooperação entre Salvador e IFC, o prefeito Bruno Reis afirmou que a inovação será usada nos trabalhos de construção civil e obras públicas da cidade, além de também destacar o apoio para o setor privado.

"Essa assistência técnica vai ajudar tanto as construtoras para elaboração dos seus projetos como a própria prefeitura que terá um suporte técnico para aprovação. É mais um passo para consolidar a liderança de Salvador no compromisso com a sustentabilidade", afirma Reis.

A parceria garante a capacitação de empresas da Bahia no EDGE, ferramenta que tem como base um software que fornece soluções técnicas para adaptar projetos de empreendimentos a construções verdes com retornos ambientais e financeiros. Além disso, o acordo viabiliza um intercâmbio de incentivos aplicados às construções sustentáveis e intermediação para trocas de experiências internacionais.

Carlos Leiria Pinto, gerente geral da IFC, declara que Salvador já está em um caminho certo no que diz respeito a políticas públicas para sustentabilidade. Porém, diz também que a corporação vem para ajudar a otimizar essas ações.

"Salvador está claramente na vanguarda aqui no Brasil para criar uma estratégia de incentivo a quem faz construções sustentáveis. O que o IFC vai é trazer mais uma ferramenta [EDGE] que permite engenheiros, arquitetos e incorporadores a projetar obras sustentáveis", fala ele.

Inovação para a Bahia

Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, garantiu que o emprenho pelas construções verdes não vai se restringir a capital. Dentro das 117 empresas associadas, que representam 90% do mercado baiano, há consenso de que os projetos sustentáveis são o melhor caminho a seguir no mercado, tanto pelo meio ambiente como pelo financeiro.

"Nós temos dentro da Ademi-BA essa agenda de sustentabilidade há 14 anos. Criamos prêmios para incentivar a construção sustentável e foi da Ademi-BA a iniciativa do IPTU Verde. Então, o que nós queremos é desenvolver, criar, implantar e colher os frutos como incorporadores e cidadãos. Os associados estão alinhados com essa proposta", fala.

O Sinduscon-BA reúnem em seu time 54 construtoras em todo o estado que também apoiam a iniciativa e pretendem fazer uso dos incentivos à construção sustentável. Por isso, o presidente do sindicato, Alexandre Landim, ressalta que não se trata apenas de um movimento imobiliário.

"As construtoras aderem rápido a estas inovações e, com essa ferramenta, a gente vai poder mostrar isso Temos capilaridade para levar inovação a todas construtoras e não falo só do mercado imobiliário. Falo de obras de infraestrutura, públicas, habitação, saneamento, elétricas e muitas outras", garante Landim.

Ganha e ganha

Titular da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, Marcelle Moraes comemorou a parceria. Assim como o prefeito Bruno Reis, a secretária ressaltou o fato da ação fazer com que Salvador continue no caminho por políticas sustentáveis, como o compromisso de neutralização do carbono até o ano de 2049.

"São modificações visando o meio ambiente e as mudanças climáticas, mas também o novo mercado. A prefeitura está sempre à frente de metas sustentáveis e são pactos como esse que podem nos fazer atingir nossa meta na mitigação e adaptação das mudanças climáticas", diz.

Quando fala de um novo mercado, a secretária não exagera. Pelo menos, é o que diz Alexandre Landim ao afirmar que todas construtoras querem se adaptar aos modelos verdes. Segundo ele, há uma intenção já atinga de promover essa mudança no perfil dos empreendimentos.

"Quando você consegue conciliar Inovação com sustentabilidade, temos uma agenda muito positiva que vem com o EDGE. Já tínhamos essa vontade da construção sustentável e as empresas querem fazer. Então, só faltava a apropriação da tecnologia. Veja que Salvador foi a primeira cidade com IPTU Verde, isso é sinal da aderência das construtoras", diz.

Sobre os ganhos financeiros, Cláudio Cunha alerta que toda nova tecnologia e mudança demanda um maior investimento por parte de quem vai implantar. No entanto, destaca que essa gera bons resultados a médio e longo prazo.

"Toda tecnologia quando implantada tem um custo maior, mas ela tem ganho ambiental e social que justifica. A gente valoriza os recursos naturais para que, a medida que aumente esse investimento, o custo de construção se torna mais barato, trazendo a redução do IPTU e do preço final do imóvel", fala Cunha.

Transformação

O acordo firmado entre o IFC e a gestão de Salvador faz parte do Programa de Transformação de Mercado para as Construções Sustentáveis, que foi instaurado neste ano e fomenta políticas públicas para promover incentivos à edifícios sustentáveis com certificação ambiental. Por aqui, o acordo vai fortalecer o Programa de Certificação Sustentável IPTU Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Salvador que incentiva a construção de edifícios verdes através de descontos no IPTU e outros benefícios fiscais.

O trabalho de cooperação já foi iniciado nesta terça-feira, quando foi realizada a capacitação em EDGE para o setor privado e um treinamento dirigido aos funcionários públicos municipais envolvidos com o tema. Além de Salvador, as cidades de Belém, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco já integram o programa no Brasil.