Salvador foi única capital com queda no movimento do transporte aéreo entre 2010 e 2019

O aeroporto de Salvador foi o único, dentre os 25 maiores do país, a ter saldo negativo de passageiros entre 2010 e 2019. A movimentação de passageiros do transporte aéreo caiu 11,8%, de 7,534 milhões para 6,646 milhões de pessoas transportadas anualmente, de acordo com dados do IBGE. Ao longo de nove anos, são 887.532 viajantes a menos.

Com isso, o arranjo populacional de Salvador perdeu quatro posições no ranking nacional de movimentação aérea, caindo do 4º para o 8º maior movimento do país.

A capital também deixou de ter o maior fluxo aéreo do Nordeste, perdendo para Recife, que teve um aumento de 46,3% entre 2010 e 2019.

O maior movimento de queda aconteceu se concentrou entre 2015 e 2019, quando o total anual de viajantes recuou 20,2%, de 8,3 milhões para 6,6 milhões. Nos anos anteriores, o número de passageiros havia aumentado 10,5%, a manor taxa de crescimento entre os maiores 25 arranjos populacionais do país.

Além de Salvador, a Bahia tinha, em 2019, um segundo arranjo populacional entre as 25 maiores movimentações de passageiros aéreos do Brasil: Porto Seguro, no Sul do estado, na 23ª posição, com 1,353 milhão de passageiros no ano. Frente a 2010, quando haviam sido transportadas 630.134 pessoas, a movimentação de passageiros mais que dobrou no aeroporto de Porto Seguro (+114,7%), tendo o 2º maior crescimento percentual do país.

Arranjos populacionais são agrupamentos de dois ou mais municípios com forte integração por deslocamento dos habitantes para trabalho e/ou estudo, ou mesmo proximidade da mancha urbana.

Pandemia

Em 2020, a pandemia fez movimento de passageiros cair pela metade no aeroporto de Salvador (-49,3% ou -3,3 milhões de pessoas em um ano). Com isso, o Brasil teve uma queda de 53% no número de passageiros aéreos, que passou de 93,878 milhões para 44,148 milhões, apontando para um saldo negativo de 49,729 milhões de viajantes em apenas um ano.

O aeroporto de Salvador, assim como todos os 25 maiores do país, também apresentou uma queda brusca no número de passageiros, que se reduziu a quase metade do verificado em 2019: 3,368 milhões de viajantes em 2020 (-49,3% ou menos 3.278.365 pessoas).

Embora muito significativa, a queda no movimento de passageiros aéreos em Salvador foi apenas a 19ª maior entre os 25 principais municípios ou arranjos populacionais do país.

Apesar do recuo, o arranjo populacional da capital baiana subiu uma posição no ranking nacional de movimentação de passageiros aéreos em 2020, ficando em 7º lugar, ultrapassando Porto Alegre/RS.

Transporte aéreo de carga

Entre 2010 e 2019, além da queda no número de passageiros, Salvador também apresentou a maior redução do volume do transporte aéreo de carga, entre as 25 principais cidades no país. No período, a quantidade transportada pelo aeroporto da capital baiana caiu de 39,1 milhões de kg para 23,8 milhões de kg, uma redução de 39,2% em nove anos.

Com isso, Salvador caiu da 6ª para a 9ª posição em relação ao transporte aéreo de carga no país. Além disso, caiu da 1ª para a 3ª posição na região Nordeste, ultrapassada por Recife/PE e Fortaleza/CE.

Em Salvador, entre 2019 e 2020, o movimento aéreo de carga se reduziu em 45,9%, com o total passando a ser de 12,9 milhões de kg. O arranjo populacional da capital baiana caiu da 9ª para a 11ª posição no ranking nacional, ultrapassado pelos arranjos de Belém/PA (18,2 milhões de kg) e Porto Alegre/RS (14,9 milhões de kg).