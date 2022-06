Salvador ganha nova base do Samu na Boca do Rio

Uma nova base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi inaugurada nesta terça-feira (21), na Boca do Rio, em Salvador. É a 14ª base do tipo instalada na capital baiana. O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Saúde, Decio Martins, estiveram na Rua Elesbão do Carmo, 254, para a cerimônia.

A unidade tem capacidade para abrigar seis ambulâncias de suporte básico, duas de suporte avançado (UTI Móvel), além de uma dupla de motolâncias. A estratégia vai reduzir o tempo de resposta das ocorrências de 30 bairros/comunidades da região, que possui cerca de 121 mil habitantes.

Bruno Reis falou da importância de descentralizar serviços de atendimento ao povo baiano. "Passamos agora a contar com 14 bases e 62 ambulâncias, em um serviço descentralizado que ajuda a atender melhor a cidade. Essa descentralização ajuda a reduzir o tempo de atendimento e, com isso, garantir um melhor atendimento à população", diz.

(Foto: Betto Jr/Secom PMS)

A base cumpre todos os requisitos determinados pelo Ministério da Saúde, com alojamento para profissionais, depósito para material de limpeza, expurgo, almoxarifado e refeitório, além de outros ambientes.

“Essa é a nossa maior base descentralizada. A estratégia garante a ampliação do atendimento, que costuma registrar um grande número de chamados, principalmente nos finais de semana, onde também dará suporte às atividades do Salvamar (Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador)”, destaca o diretor de Urgência e Emergência da SMS, Ivan Paiva.

O secretário Decio Martins diz que a nova base faz parte dos esforços para atender mais rápido à população em situações de risco. “As ambulâncias e equipes estando mais próximas das ocorrências, consequentemente, o tempo de deslocamento é menor e a possibilidade de sucesso no atendimento à uma vítima é muito maior”, diz.

Salvador tem ainda oito motolâncias, duas ambulanchas e uma Central de Regulação para atender aos habiantes.