Salvador ganha novos voos para Aracaju e Teixeira de Freitas

A partir do dia 1º de abril, o Aeroporto Internacional de Salvador ganha mais voos com destino a Aracaju. Após começar a operar na rota entre as capitais baiana e sergipana no ano passsado, com seis frequências semanais, a Azul Linhas Aéreas aumentará para 12. As viagens serão realizadas em aeronaves Embraer E195, com capacidade para 118 passageiros.

Os interessados em viajar para a capital de Sergipe já podem se programar. As partidas de Salvador são às 0h55 (de segunda a sábado) e às 11h40 (de domingo a sexta). Já a partir de Aracaju, as saídas são às 4h (de segunda a sábado); e às 13h05 (de domingo a sexta).

Outro destino que conta com mais voos diretos a partir de Salvador é Teixeira de Freitas. A VoePASS Linhas Aéreas iniciará em 29 de março as operações na rota, com seis frequências semanais entre as cidades baianas. As viagens serão realizadas em aeronaves ATR 72, com capacidade para 68 passageiros, podendo ser compradas no site da companhia (www.voepassaredo.com.br) ou em agências de viagens.

A nova conexão direta entre Salvador e Teixeira de Freitas parte da capital baiana às 16h45 (de domingo a sexta), enquanto as partidas do Extremo Sul do estado de segunda a sexta são às 14h30; já nos sábados, as partidas de Teixeira de Freitas são às 12h55.