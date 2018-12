Salvador ganha Prêmio Nacional de Turismo

A Prefeitura de Salvador ganhou o Prêmio Nacional de Turismo, do Ministério do Turismo (MTur), com o Programa de Otimização de Performance (POP), na categoria “Monitoramento e Avaliação do Turismo”, nesta quarta-feira (5), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O POP venceu a final disputada com um projeto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Ceará e outro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO).

O Museu Casa do Carnaval da Bahia, também da Prefeitura, ficou em segundo lugar na categoria “Valorização do Patrimônio pelo Turismo”. O projeto concorreu na final com um da Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco e com outro do ICMBIO.

“A premiação é fruto de um trabalho de valorização do turismo que Prefeitura vem desenvolvendo desde o início da nossa gestão. Salvador está reconquistando o posto de capital do turismo nacional e isso nos orgulha” , disse o prefeito ACM Neto. Ele ressalta que é uma premiação “ do povo de Salvador e de todos envolvidos nessa indústria tão importante para nossa cidade”.

Em solenidade, o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco, recebeu os troféus do Ministro do Turismo, Vinicius Lummertz. “É uma grande alegria, que divido com todos os soteropolitanos, ter o POP e a Casa do Carnaval sendo reconhecidos nacionalmente. Isso nos estimula a continuar trabalhando pela valorização do nosso patrimônio e na inovação da gestão do turismo de Salvador”, celebrou Tinoco”.

Esta é uma premiação inédita e foi lançada em outubro, com o objetivo de identificar, reconhecer, premiar e disseminar iniciativas, práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados aos setores público e privado e ao terceiro setor do turismo brasileiro. Ao todo, 241 ações e casos de sucesso foram inscritas nas sete categorias do prêmio. Salvador foi o único destino turístico brasileiro, entre estados e municípios, a disputar duas finais em categorias diferentes.

POP

O Programa de Otimização de Performance (POP) monitora as avaliações de 80 hotéis e 37 principais atrativos turísticos da capital baiana, através de comentários dos visitantes em mais de 175 sites e agências online de turismo de 145 países, e em 45 idiomas. Salvador é primeira cidade brasileira a dispor desta tecnologia.

As avaliações dos usuários são contabilizadas através de informações contidas nas resenhas, por meio de um algoritmo que gera o índice Global Review Index (GRI), responsável por medir e classificar a reputação dos itens avaliados no destino Salvador, garantindo, uma visão detalhada a respeito da percepção do turista sobre a experiência na capital baiana.

Com o POP, Salvador já garantiu o certificado de Excelência do TripAdvisor para o Farol da Barra, a Ponta do Humaitá e o Pelourinho, além de manter o da Casa do Rio Vermelho. Na mesma linha, os hotéis que estão participando do POP melhoraram suas reputações no primeiro ano do programa.