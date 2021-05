Salvador inicia segunda etapa da vacinação contra a gripe nesta terça (11)

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Salvador começa nesta terça-feira (11). A partir de agora, a imunização contemplará os idosos com idade igual ou superior a 60 anos e os professores das redes pública e privada lotados na capital. A estimativa é de que sejam vacinadas 427 mil pessoas até o dia 8 de junho.



As doses estarão disponíveis para os novos grupos de idosos e professores exclusivamente no drive-thru do Shopping Barra, na Avenida Centenário. Além disso, será possível receber doses nas salas de vacina dos 109 postos de saúde (pontos fixos) da mobilização de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.



Com a inclusão desses públicos alvos, vacinados também contra a Covid-19 na cidade, é preciso se atentar para o intervalo de 14 dias para a aplicação entre os dois imunizantes. A infectologista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Adielma Nizarala, salienta que deve-se priorizar a imunização contra o novo coronavírus.



“Esse prazo de duas semanas é recomendado para que a vacina consiga gerar resultados, com a produção de anticorpos correspondentes aos efeitos de cada imunizante, independente de qual deles foi aplicado primeiro. Então, se alguém receber a vacina contra a Covid-19, deve aguardar pelo menos duas semanas antes de tomar qualquer outra dose e vice-versa”, explica a médica.



O objetivo da ação é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe, além de evitar colapso do serviço de saúde em tempos de pandemia do novo coronavírus. A lista completa dos postos da vacina contra gripe pode ser consultada no site www. saude.salvador.ba.gov.br .



Primeiro grupo atendido na campanha, crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde passam a ser atendidos apenas nos pontos fixos, a partir desta terça (11). De acordo com a prefeitura, a campanha contra a Influenza tem tido uma baixa procura na capital – cerca de 32% dos indivíduos habilitados foram vacinados. A meta é imunizar 90% do público eletivo.



O trabalhador da saúde é o público que menos procura pela vacina contra a gripe em Salvador: apenas 22% dos contemplados compareceram aos postos. Por outro lado, as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) lideram no ranking dos grupos prioritários, com 40% de imunizadas, seguida de crianças entre seis meses e seis anos (39%) e gestantes (32%).



“A vacinação é a principal medida preventiva desta enfermidade que apresenta maior incidência nos meses de junho e julho. Por esse motivo, é importante a imunização agora para que, no período de pico da doença, as pessoas com maior vulnerabilidade estejam protegidas, e essa baixa procura pela vacina nos preocupa. Em tempos de pandemia do coronavírus, não precisamos de leitos de emergência ocupados por indivíduos com sintomas gripais”, ressalta a subcoordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos.

