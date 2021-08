Salvador inicia vacinação de adolescentes nesta segunda-feira

A vacinação contra covid-19 de menores de 18 anos será iniciada em Salvador nesta segunda-feira (17). O prefeito Bruno Reis (DEM) anunciou em suas redes sociais que serão imunizados os adolescentes entre 12 e 17 anos que possuem comorbidades.

Além disso, também seguirão sendo aplicados imunizantes em todos aqueles com mais de 18 anos. As segundas doses também seguirão sendo realizadas em Salvador.

Para cadastrar os adolescentes com comorbidades será necessário um laudo médico comprovando a condição. Os pais podem levar os menores até as unidades de saúde da capital baiana para realizar o cadastramento.

É importante que antes de se dirigir ao Posto de Saúde, o paciente consulte o seu nome na plataforma digital da SMS através do site.

Para garantir segurança e evitar fraudes no processo de imunização, a Prefeitura disponibilizou uma plataforma virtual para viabilizar o cadastramento dos indivíduos que compõem o grupo residentes na capital baiana. O acesso ao dispositivo é restrito ao médico que utiliza a mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb.

Os locais de vacinação e horários de funcionamento serão divulgados no decorrer do dia

Veja a lista de comorbidades que puderam se vacinar em Salvador até agora: