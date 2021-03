Salvador interrompe vacinação de 1ª dose; Aplicação da 2ª dose do imunizante continua

Nesta quarta-feira (3), a vacinação contra o coronavírus, em Salvador, será apenas para quem for receber a segunda dose. Não haverá vacinação de primeira dose.

A prefeitura já havia sinalizado na segunda-feira, que restavam poucas primeiras doses para serem aplicadas.

Está é a segunda vez que Salvador interrompe a imunização desde o início da campanha de vacinação. A primeira vez foi no dia 16 de fevereiro. A vacinação foi retomada no dia 25 de fevereiro, e agora volta a ser interrompida.

De acordo com a Sesab, Salvador recebeu 146.830 primeiras doses. Além disso, a capital já recebeu outras 55.850 segundas doses, tendo aplicado 39.306, até o meio da tarde desta terça (2). As demais segundas doses devem ser disponibilizadas pela Sesab ao longo da campanha.

Isso porque há diferenças entre as vacinas. As segundas doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca só precisam ser aplicados três meses após a primeira. Diferente das segundas doses da Coronavac, que são aplicadas até 28 dias depois da primeira dose.

Há a expectativa sobre um novo lote da Coronavac, previsto para chegar nesta quarta-feira (3), em Salvador, e após a distribuição pela Sesab, a Secretaria Municipal de Saúde pretende retomar a vacinação de primeira dose.



O serviço de imunização domiciliar também estará disponível nesta quarta-feira, com 200 vagas, preferencialmente para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Os idosos que estejam nas faixas etárias contempladas pela estratégia poderão fazer a solicitação do serviço através do site da Vacina Express.