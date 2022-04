Salvador já acumula 113% de chuva esperada para todo mês de abril

Apesar de ser um dos meses mais chuvosos em Salvador, abril já superou a expectativa. Segundo o prefeito Bruno Reis, já choveu 113% do que era esperado para o mês todo. Para esta terça-feira (19), a previsão era de 80mm e, segundo o prefeito, a cidade já acumula mais de 40mm.

"O problema é que o acumulo de chuvas vai provocando uma pressão sobre o maciço, mas a cidade está mais preparada. Não existe imunidade para a chuva. Vocês jamais vão me ouvir falar que somos imunes à chuva, não há cidade no mundo que resista a tanta chuva", disse o prefeito.

Ainda de acordo com ele, o investimento em tecnologia contribui para evitar tragédias com vítimas. "Casa deslizando, morro deslizando, tudo isso ficou no passado. Fizemos investimento em tecnologia para salavr vidas, e podemos hoje prever com antencendência os fenômenos metereológicos", explicou.

O prefeito ressaltou a importância do sistema de alerta e alarme que possui 11 pontos na cidade. Nessa segunda (18), oito sirenes foram acionadas para que as pessoas deixassem casas que ficam em áreas de risco. "E é importante o envolvimento das pessoas. A gente aproveita para pedir a imprensa para que ajude nessa conscientização para que as pessoas deixem áreas de risco quando as sirenes foram acionadas. Não é uma decisão apenas do prefeito, que está fazendo porque quer, é uma necessidade", afirmou.