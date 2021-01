Salvador já tem 1 milhão de seringas disponíveis para vacinar população

Bolsonaro anunciou, no último dia 6, que suspenderia a compra de seringas por parte do Governo Federal por conta do aumento de preço. A notícia preocupou a população que está ansiosa para a vacina, mas não deve afetar Salvador, ao menos em um primeiro momento.

Isso porque a prefeitura municipal da cidade anunciou que já tem 1 milhão de seringas e agulhas em estoque. O número é suficiente para vacinar as pessoas dos grupos 1 a 4. Outras 450 mil seringas estão em processo de compra.

Já o governo do estado possui 13 milhões de seringas e agulhas em estoque - que são utilizadas em diversas campanhas de vacinação, mas podem ser realocadas para a da covid-19. Outras 19,8 milhões de seringas estão em processo de compra pelo executivo estadual.

Cada pessoa deve utilizar duas seringas para receber as doses da vacina contra o coronavírus. Com isso cerca de 30 milhões devem ser suficientes para atender toda a população do estado, e pouco menos de 6 milhões para Salvador.