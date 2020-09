Salvador lança campanha 'Vem meu Amor' em encontro nacional de agentes de viagens

Salvador acaba de lançar uma campanha para trazer os turistas de volta nessa etapa de retomada das atividades turísticas. Lançada hoje (27) durante a Abav Collab, evento virtual que reúne o segmento, a iniciativa 'Vem meu Amor' tem como objetivo posicionar a capital baiana como um destino seguro para viajar.

A ação integra o Programa de Certificação Sanitária e de Saúde e conta com ainda com o selo Verificado, criado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) e também do selo Safe Travels, reconhecido mundialmente,certificado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). Salvador é a primeira cidade do Brasil a receber este selo internacional.

“A campanha vai mostrar que nossa cidade está preparada para receber turistas de forma segura, e que os estabelecimentos turísticos estão cumprindo os protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde, além dos protocolos determinados pela Prefeitura, no combate à pandemia”, secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pablo Barrozo.

O vídeo com os principais pontos turísticos de Salvador, ao som de um dos sucessos da Banda Olodum, será divulgado nas redes sociais e site oficial do turismo da capital. “Salvador mostra que é exemplo de um lugar para o viajante se sentir seguro”, completa.

Agências de Viagens

Salvador foi escolhida ainda como sede da abertura do Abav Collab, evento nacional virtual realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) que acontece até o dia 2 de outubro. A jornada virtual vai discutir durante a semana as novas demandas do mercado de turismo e soluções para movimentar a cadeia produtiva, mesmo diante de um cenário de pandemia.

“Esse evento está dando muita visibilidade para a nossa cidade, porque ele está sendo visto nacionalmente e também lá fora por pessoas que estão fora do Brasil, mas com grande potencial para trazer turistas para Salvador. O turismo está voltando. De forma tímida ainda, a volta é lenta, é gradual, mas com certeza, 2021 a perspectiva é muito boa de retomada do turismo para gente”, avalia a presidente da Abav-BA, Maria Ângela Carvalho.

A transmissão do Abav Collab acontece no Centro de Convenções Salvador, onde vai contar com show da banda Olodum. Durante a realização do evento, somente os palestrantes e as atrações estarão participam presencialmente, enquanto o público acompanha toda a programação pela plataforma digital. Credenciamento e mais informações sobre o evento estão disponívesi no site www.abavcollab.com.br.