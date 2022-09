Salvador levará campanhas de imunização contra pólio e multivacinação às escolas

Com objetivo de ampliar a cobertura vacinal das doses que compõem o calendário básico infanto-juvenil em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) inicia, nesta terça-feira (6), a estratégia de busca ativa para imunização contra pólio e multivacinação, em escolas da capital. A ação é realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Smed).

No primeiro dia da estratégia, dez instituições de ensino da rede municipal serão contempladas. O lançamento oficial da mobilização acontece a partir das 9h30, na Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Cajazeiras X, com a presença dos secretários municipais da Saúde, Decio Martins, e da Educação, Marcelo Oliveira.

De acordo com o titular da SMS, essa é mais uma iniciativa para facilitar o acesso às doses e garantir que o município atinja as metas de coberturas vacinais. “Além da megaestrutura disponibilizada, na rotina das unidades de saúde, a estratégia de busca ativa nas escolas será mais um esforço para ampliar as coberturas vacinais na cidade. Infelizmente, o país vivencia a reintrodução de doenças como o sarampo, por exemplo, por conta das baixas taxas de imunização. Por isso, pais e responsáveis devem manter em dia as vacinas do calendário básico dos nossos jovens”, explicou.

Conforme o secretário da Educação, Marcelo Oliveira, a iniciativa acontecerá durante todo o mês de setembro, para imunizar os estudantes que não tomaram a vacina. “Especialistas têm alertado sobre os riscos da reintrodução da poliomielite no Brasil, em função das baixas taxas de vacinação. Em decorrência desse cenário, é preciso reforçar a campanha. A ideia é aproveitar a presença dos alunos na escola, o que já faz parte da rotina deles”, disse o secretário.

Baixa cobertura

Iniciadas em 8 de agosto, as campanhas contra poliomielite e de multivacinação ainda apresentam baixa adesão na capital baiana. Até o momento, pouco mais de 30 mil crianças menores de cinco anos de idade, que residem no município, compareceram aos postos para se proteger da poliomielite. O número corresponde a apenas 19% dos 152 mil pequenos, que compõem o público alvo na cidade. A meta é imunizar pelo menos 95% da população elegível.

Já na estratégia da multivacinação, cerca de 48 mil jovens menores de 15 anos buscaram os postos, para atualização da caderneta vacinal. A expectativa da SMS é que 497 mil crianças e adolescentes participem da mobilização. “A situação é extremamente preocupante, porque algumas doenças, apesar de eliminadas ou sob controle no país, podem ser reintroduzidas com essas baixas coberturas vacinais", alerta Doiane Lemos, coordenadora de imunização.

Há duas vacinas contra a pólio disponíveis no calendário de vacinação: a VPO (vacina pólio oral), também conhecida por ser como a 'vacina da gotinha' e a VIP (vacina inativada pólio), administrada por via intramuscular.

Multivacinação

Para multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Neste caso, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário básico de vacinação das crianças e dos adolescentes dessa faixa etária.

Escolas contempladas pela vacinação nesta terça-feira (6):

- CMEI Luís Eduardo Magalhães: Avenida Mário Leal Ferreira, s/n, Cosme de Farias.

- CMEI Lindaura Andrade Mendonça: Rua Direta do Calafate, s/n – Fazenda Grande do Retiro.

- CMEI José Tavares: Rua Limite, 171, IAPI.

- CMEI Pio Bittencourt: Rua Engenheiro Jaime Zaverucha, s/n, Federação.

- CMEI Joaquim Santos: Rua José Felipe Venique, 20, Boca do Rio.

- Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Sussuarana: Avenida Ulysses Guimarães, 12, Sussuarana.

- CMEI Unidos de Castelo Branco: Rua dos Unidos, 4, Castelo Branco.

- CMEI Deputado Lourival Evangelista: Rua Úrsula Catharino, s/n, Plataforma.

- Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Cajazeiras X: Rua Ministro Apolônio Sales , Caminho 3, Setor 2, Cajazeiras X.

- Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Periperi: Rua Doutor Almeida, s/n, Periperi.

- Cmei Eloyna Barradas: Rua Clóvis de Almeida Maia, 317, Ribeira.