Salvador mobiliza pontos de vacinação contra gripe e covid-19 neste sábado (6)

Para intensificar o combate aos vírus da Influenza (gripe) e Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador montará uma megaestrutura com mais de 80 pontos para o Dia D de vacinação neste sábado (6), incluindo drives, pontos fixos, shoppings e locais de grande circulação, que funcionarão entre 8h e 16h.

Serão ofertadas doses do imunizante contra o coronavírus adulto, pediátrico e bivalente, além da influenza para os grupos prioritários. Todos os postos podem ser consultados no site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br .

A titular da pasta, Ana Paula Matos, destaca que o Dia D é uma oportunidade especial para o cidadão se proteger contra os vírus. “As mobilizações aos sábados têm um caráter de acessibilidade para aquela parte da população que não consegue se deslocar em dias úteis aos postos, possa atualizar a carteira de vacina. Por entender também que é um dia que muitas famílias resolvem ir aos centros comerciais, intensificamos a descentralização das doses para que a vacina chegue mais perto ainda da população, compareçam”, convida.

A coordenadora de Imunização, Doiane Lemos reitera a necessidade de estar protegido contra as síndromes gripais respiratórias nesse período do ano. “No outono já percebemos os efeitos das chuvas e das baixas temperaturas, o que favorece o risco da circulação de vírus respiratórios que se espalha facilmente de pessoa para pessoa, principalmente, em ambientes fechados. A vacina é a principal ferramenta para, de forma preventiva, favorecer a defesa do nosso organismo. Preparamos uma estratégia especial e esperamos contar com a presença de todos os soteropolitanos”, declara.

A infectologista da SMS, Adielma Nizarala explica que as doses da gripe e Covid-19 podem ser aplicadas simultaneamente. “Esse ano, inclusive, antecipamos a Campanha da Gripe após verificar que boa parte dos grupos prioritários também estão aptos para receber a bivalente. O dia D será uma excelente forma de otimizar a ida ao ponto de vacinação e cuidar da saúde”, acrescenta.

INFLUENZA

Para ter acesso ao imunobiológico é preciso, além de levar a carteira de vacinação ou Cartão SUS e um documento com foto, além de apresentar documento que comprove a elegibilidade enquanto grupo prioritário, por exemplo, relatório médico será exigido para o portador de doença crônica.

As crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) que forem vacinadas pela primeira vez contra Influenza vão ter o esquema com duas doses. O intervalo é de 30 dias. Já pequenos que receberam ao menos uma aplicação da vacina contra a gripe em anos anteriores vão receber apenas uma dose.

Grupos habilitados – Estão habilitados para receber a vacina crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde; idosos com 60 anos e mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. A documentação completa para os grupos prioritários está no site da SMS.

BIVALENTE - COVID-19

A dose da vacina bivalente está disponível para pessoas com 18 anos ou mais com e sem comorbidades, incluindo, gestantes e puérperas. Para ter acesso, basta levar a caderneta de vacinação, ser residente de Salvador e ter tido acesso a duas doses da monovalente com um intervalo de quatro meses.

Entre os grupos prioritários estão trabalhadores da saúde; também os quilombolas, indígenas e ribeirinhos de 12 anos ou mais; adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos); população privada de liberdade (18 anos e mais).

A imunização contempla também adolescentes com 12 anos ou mais com deficiência permanente; imunocomprometidos ou com comorbidades. A comprovação para esse grupo será realizada, por determinação do Ministério da Saúde, de forma autodeclarada (o indivíduo deve informar qual patologia apresenta no ato da vacinação). A lista de comorbidades habilitadas pode ser consultado no site da SMS.

As pessoas imunocomprometidas que não iniciaram ou não completaram o esquema primário com as três doses indicadas, estão aptas a receber a bivalente desde que respeitando o intervalo mínimo de dois meses a partir da última dose recebida de qualquer um dos imunizantes (Coronavac, Oxford, Pfizer ou Janssen). Ainda dentro deste público, quem já foi vacinado com três doses poderá receber a bivalente, neste caso, respeitando o intervalo de 4 meses a partir da 3ª dose.

Documentação: Para ter acesso a bivalente, é necessário residir em Salvador e possuir o cartão SUS habilitado para a capital baiana. A consulta do cartão pode ser feita no site saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/reimpressao-de-cartao-sus/.

Gestantes: Segundo o informe técnico para a gestante não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente que a mulher afirme seu estado de gravidez.

Puérperas: Deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto)

Trabalhador da saúde: Deverá ser apresentado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde, seja através de crachá, contracheque ou a carteira do conselho ou declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

DEMAIS PÚBLICOS - COVID-19

A estratégia de vacinação contempla ainda 1ª e 2ª dose para as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com ou sem comorbidades.

O reforço da Pfizer Pediátrica para menores de 5 a 11 anos com/sem comorbidades também estará disponível para quem tiver nome na lista da SMS. A imunização do público infantil será realizada mediante apresentação do documento de identificação da criança e dos pais e/ou responsáveis, carteira de vacinação, cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

Além disso, a estratégia segue com a aplicação da 1ª e 2ª dose para pessoas com 18 anos ou mais, em esquema “Liberou Geral”, para quem não é residente de Salvador ou não tenha iniciado o esquema primário na capital. A 3ª dose será disponibilizada exclusivamente para pessoas imunocomprometidas de 12 anos ou mais. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar obrigatoriamente originais e cópias do cartão de vacina ou carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia. Os demais grupos que não estão incluídos na estratégia "Liberou Geral" devem residir em Salvador.

A imunização também segue para os indivíduos com 18 anos ou mais vacinados com a Janssen no esquema primário. A Nota Técnica nº 177/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS estabelece que todos os indivíduos que receberam como esquema primário a vacina Janssen (Dose Única), entre 18 e 39 anos, estão orientados a receber um segundo reforço; e todos os indivíduos de 40 anos ou mais, estão orientados a receber um terceiro reforço.

CONFIRA OS APRAZAMENTOS:

*2ª DOSE – PFIZER BABY: CRIANÇAS DE SEIS MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 1ª DOSE ATÉ O DIA 7/4/2023

*2ª DOSE – JANSSEN: PARA QUEM TOMOU A 1ª DOSE/DOSE ÚNICA DA JANSSEN ATÉ A DATA DE 10/3/2023

*2ª DOSE – OXFORD: APRAZADOS ATÉ 1º/6/2023

*2ª DOSE – PFIZER: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS APRAZADAS ATÉ 1°/6/2023 – LIBEROU GERAL

*2ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS APRAZADAS ATÉ 1°/6/2023

*REFORÇO DA PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 13/1/2023 – NOME NA LISTA

*3ª DOSE – PFIZER BABY: CRIANÇAS DE SEIS MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 10/3/2023

*3ª DOSE: CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE INICIARAM O ESQUEMA VACINAL COM CORONAVAC E TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ 13/1/2023

*3ª DOSE MONOVALENTE: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 10/3/2023 – PFIZER BIVALENTE – COM NOME NO SITE

*VACINA BIVALENTE: PARA AQUELES QUE TENHAM TOMADO, PELO MENOS, DUAS DOSES MONOVALENTES ATÉ O DIA 13/1/2023