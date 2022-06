Salvador Norte Shopping promove forró gratuito

Del Feliz, Zelito Miranda e Jô Miranda são as atrações desta semana, no Salvador Norte Shopping. Os forrozeiros apresentam seus repertórios de forró nesta terça (14), quarta (15) e quinta (16), a partir das 19h, no piso L3. Os shows são gratuitos.

Já no domingo (19), a programação é dedicada às crianças. O CadeiradeBrin, grupo cênico-musical formado por artistas/brincantes/educadores, apresenta o show Forró Mirim e promete muita animação no Arraialzinho, que será realizado a partir das 15h, com direito a quadrilha improvisada, xote, baião, e diversas brincadeiras.

PROGRAMAÇÃO:

Terça (14), às 19h – Del Feliz

Quarta (15), às 19h – Zelito Miranda

Quinta (16), às 19h – Jô Miranda

Domingo (19), às 15h – Arraiálzinho com CadeiradeBrin ( infantil)