Salvador Norte terá Arraiá Pet com concurso de fantasias e feira de adoção

Para a turma que odeia fogo de artifícios e não abre mão de curtir o São João na companhia do seu bichinho de estimação, uma ótima notícia: o Salvador Norte Shopping vai promover um Arraiá Pet neste sábado (18).

O evento acontece das 16h às 18h, no Pet Park, piso L1. O ambiente foi criado para receber animais e conta com circuito de brinquedos. O arraiá terá ainda desfile e concurso de melhor fantasia. Podem participar gatos e cães de pequeno e médio portes, com no máximo 60 cm de altura. As inscrições devem ser realizadas na loja Bem Pet, no piso L1, até a sexta-feira (17), ou então no próprio local do evento, no dia 18. Para participar, o tutor deve doar 1kg de ração que será destinada à ONGs que cuidam de animais. Os três primeiros colocados ganharão brindes.

Antes, das 9h às 15h, o espaço realizará uma feira de adoção de cães e gatos, com cerca de 20 filhotes e adultos que estão em busca de um lar. Para adotar é necessário ter mais de 18 anos, levar documento de identidade, RG, CPF e comprovante de residência. A iniciativa desde mês é realizada em parceria com Instituto Patruska Barreiro.