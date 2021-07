Salvador: pessoas com dificuldade de locomoção podem agendar vacina em casa

O serviço Vacina Express em Salvador já contemplou mais de 14 mil pessoas desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), são 100 vagas diárias de agendamento, para que as pessoas dos grupos prioritários da estratégia com dificuldade de locomoção ou acamadas possam marcar para ter acesso à primeira ou segunda dose sem sair de casa, de segunda a sexta-feira.

Idosos, pessoa com deficiência, portadores de comorbidades, paciente oncológico, pessoa com doença falciforme, em hemodiálise, transplantado, imunossuprimidos, pessoa com transtorno intelectual severo e moderado (entre eles, autistas) e pessoa com síndrome de down que integram o público elegível para a vacinação contra a covid-19 podem fazer o agendamento da imunização domiciliar através do Vacina Express.

Para realizar o atendimento desse público, as equipes volantes estão atuando em todos os distritos sanitários para assegurar o acesso da população às doses do imunizante. O agendamento online pode ser feito no mesmo período, a partir das 08h na plataforma online através do site: http://vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br/.

“Salvador é uma das capitais do país que mais vacinaram. Estamos com nossas equipes mobilizadas para atendimento os que mais precisam em toda a cidade seja por posto fixo, drive-thru ou na vacinação domiciliar. Todo esse esforço para tornar o acesso ágil e democrático do imunizante para todos os soteropolitanos”, afirmou Leo Prates, titular da Saúde do município.

Vale destacar que as pessoas que receberam a primeira dose em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital, já que o retorno da equipe de saúde é feito automaticamente, de acordo com a data de reforço programada no sistema. As informações são da SMS.