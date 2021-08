Salvador: Prefeitura e APLB anunciam volta às aulas presenciais para o dia 23 de agosto

A Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-BA) anunciaram, nesta segunda-feira (2), que chegaram a um acordo para a volta às aulas presenciais na rede municipal de Educação em Salvador. Entre os dias 9 e 20 de agosto, os professores estarão nas escolas para cumprimento das jornadas de trabalho e elaboração do planejamento pedagógico. A retomada das atividades em sala de aula com os alunos ficou definida para acontecer a partir do dia 23 de agosto.



A reunião que definiu as condições para a volta às aulas da rede municipal da capital aconteceu no Palácio Thomé de Souza e contou com as presenças do prefeito Bruno Reis e do secretário municipal da Educação (Smed), Marcelo Oliveira, além de representantes da própria APLB.



Para o retorno, a APLB condicionou a vacinação completa (isto é, após a aplicação da segunda dose) de todos os trabalhadores da educação. Como o esquema de imunização da categoria teve início ainda em maio, foi concluído no final de julho, o que atende a reivindicação da categoria.



“Temos pela frente o imenso desafio de recuperar esse tempo perdido por nossas crianças, pois, não apenas houve perda do tempo de aprendizado como também nos conteúdos que elas haviam conquistado de anos anteriores. O desafio é imenso para fazer essa recomposição”, disse o prefeito Bruno Reis.



A APLB considerou o acordo positivo. “A negociação atendeu o pleito da categoria de retomada das aulas presenciais com as alunas e os alunos, no dia 23, precedida de acolhimento entre e equipe gestora, pedagógica e trabalhadores em educação. Vamos reunir a categoria para dar a devolutiva da negociação", declarou o presidente da entidade, Rui Oliveira.



O presidente do sindicato disse ao Correio que espera que o Governo do Estado siga o acordo feito com a categoria pela prefeitura de Salvador. "Isso foi o que a APLB sempre defendeu. A partir do dia 9 vamos começar a planejar, já que estamos saindo de uma fase semi presencial para presencial, e também fiscalizar que os protocolos estão de fato sendo cumpridos e no dia 23 recebemos os alunos. Espero que o Governo do Estado siga essa mesma linha", disse Rui.



Para o titular da Smed, Marcelo Oliveira, com o retorno das aulas, o professor terá uma melhor avaliação do desempenho dos alunos. “O professor vai poder acompanhar o desempenho delas. Todo o conteúdo que não foi dado durante mais de um ano e meio de escola sem aula será complementado com o ensino remoto, que permanece através da televisão”, disse.



Ainda segundo o secretário, praticamente todas as unidades da rede municipal de ensino estão aptas para receber os alunos neste período de pandemia. Das 432 escolas, apenas em nove delas foram constatadas dificuldades de adaptação das instalações físicas aos protocolos sanitários, especialmente em relação à ventilação das salas de aulas e também da garantia de afastamento social entre as crianças.



A Smed estuda a transferência dos alunos dessas nove unidades de ensino para prédios que ofereçam as condições necessárias contra a Covid-19. “As demais escolas, portanto, estão preparadas para seguir rigorosamente o protocolo biossanitário, que foi estabelecido desde fevereiro deste ano. O retorno no dia 23 se dará com a mais absoluta segurança. Temos certeza que essas crianças vão voltar num ambiente muito mais seguro do que aquele em que elas estão convivendo hoje”, frisou o Oliveira.