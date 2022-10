Salvador promove Dia D do Outubro Rosa neste sábado (15)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove o Dia D da campanha Outubro Rosa em Salvador neste sábado (15), a partir das 9h. Para garantir o amplo acesso das soteropolitanas aos múltiplos serviços oferecidos pela Prefeitura, uma série de ações especiais e serviços de cuidado com a saúde integral das mulheres ocorrerão, ao todo, em 56 unidades de saúde distribuídas nos 12 Distritos Sanitários da capital baiana.

Serão oferecidos diversos serviços e procedimentos, a exemplo de coleta de exames de colo de útero, exame de mamas, solicitação de mamografia, teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e atividades educativas. A lista também engloba consultas odontológicas, antropometria, testes rápidos, aferição de pressão, glicemia, atendimentos médicos clínicos, atividade de educação em saúde, orientação de saúde bucal e antropometria.

Para tanto, a pasta mobilizou uma equipe multidisciplinar em saúde, composta por gestores, médicos/as, enfermeiros/as, odontólogos/as, agentes comunitários, nutricionistas, auxiliares de limpeza, administrativo da farmácia e técnicos de enfermagem, que amplificarão os serviços oferecidos no Dia D do Outubro Rosa.

O secretário municipal da Saúde (SMS), Decio Martins, destacou os benefícios que a campanha oportuniza para todas as mulheres ao garantir ações preventivas no cuidado com a saúde. “Fizemos um intenso trabalho coletivo, envolvendo as equipes e unidades, visando oferecer o máximo de procedimentos que podem salvar vidas, e o Dia D simboliza essa mobilização conjunta. Sabemos da importância do autocuidado e da prevenção e, por isso, tudo foi preparado com carinho e dedicação para que as mulheres tenham conforto e possam cuidar de si como merecem. Por isso, queremos contar com a participação massiva das nossas mulheres soteropolitanas”, convidou.

Unidades participantes no turno da manhã – USF Ministro Alkimin (Massaranduba), UBS Maria da Conceição Imbassahy (Pau Miúdo), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Recanto da Lagoa II (Nova Brasília de Valéria) e USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas).

Unidades participantes nos turnos da manhã e tarde - USF Calabar, USF Jardim das Margaridas, USF Curralinho, USF Pituaçu, USF Candeal Pequeno, USF Vale do Matatu, USF Palestina, USF Cajazeiras X, USF Jardim das Mangabeiras, USF Boca da Mata, USF Barbalho, USF Pelourinho, USF Joanes Leste, USF Itapuã, UBS Dr. Orlando Imbassahy (Bairro da Paz), USF Prof. José Mariane (Mussurunga), USF Ceasa, UBS São Cristovão, USF Mussurunga, USF San Martin III, USF Santa Mônica, UBS Marechal Rondon, USF Alto do Peru, USF Fiais (Lobato) e USF San Martin.