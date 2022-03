Salvador recebe 30 mil novos alunos na rede municipal

Cerca de 30 mil novos estudantes ingressaram na rede municipal de ensino de Salvador. A estimativa inicial era de que 24 mil alunos fossem absorvidos, mas a quantidade de matrículas foi superior ao cadastro prévio feito pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), em dezembro de 2021. Nesta sexta-feira (11), a prefeitura firmou contrato com 58 instituições de ensino que vão oferecer as vagas que faltam nas escolas públicas.

A contratação aconteceu través do programa Pé na Escola. Na prática, a prefeitura compra vagas em escolas particulares para que os estudantes matriculados na rede pública, mas que não conseguiram vaga, tenham onde estudar. Cada criança custa cerca de R$ 4 mil, por ano, aos cofres públicos.

Este ano, 58 escolas privadas foram credenciadas para receber os estudantes da rede pública, mas outras instituições ainda podem se inscrever. O contrato foi assinado no Monte Pascoal Praia Hotel, na Barra. Juntas, elas ofertam 7.267 vagas de creche e 6.626 de pré-escola, totalizando 13.893 vagas. O investimento é de quase R$ 55 milhões.

O prefeito Bruno Reis (DEM) disse que cerca de 50% dos 30 mil novos alunos foram acomodados nas escolas da rede e que os demais vão estudar nas instituições conveniadas. A maior demanda é por vagas em creches e nas turmas iniciais. Ele destacou os esforços para conseguir atender todas as crianças.

"Esse programa é um sucesso, pois permitiu que Salvador alcançasse a universalização da educação para crianças de quatro a cinco anos. Nos últimos oito anos, um grande esforço foi realizado para modernizar o sistema e ampliar a oferta de vagas, que então era de 17 mil, em 2013, até atingirmos aproximadamente 50 mil vagas", afirmou Bruno Reis.

Em 2020, quando começou a pandemia, o programa Pé na Escola recebeu 4.850 estudantes. Em 2021, o número saltou para 12.800. Agora, a estimativa da prefeitura é de que 15 mil estudantes terão que ser atendidos. Para os gestores o aumento na demanda está diretamente relacionado com a crise econômica provocada pela pandemia. O sistema está recebendo muitos alunos da rede privada.

Atualmente, cerca de 160 mil estudantes estão matriculados na rede municipal. O secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira, disse que as escolas cadastradas precisam seguir uma série de critérios.

“O monitoramento e o processo de seleção são muito rigorosos. Não é qualquer escola que pode se habilitar a entrar nesse programa, ela tem que cumprir requisitos de qualidade pedagógica, ter projetos pedagógicos, contar com profissionais especializados e instalações adequadas, não é simples. Fizemos essa primeira oferta, com 58 escolas, mas estamos analisando outros cadastrados e recebendo novas inscrições”, disse.

O credenciamento de novas escolas que tenham interesse em ingressar no Pé na Escola ocorrerá até 30 de junho de 2022. As informações e editais podem ser acessados no site da Smed.