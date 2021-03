Salvador recebe doação de grupos internacionais para enfrentamento à pandemia

A Prefeitura de Salvador recebeu, nesta terça-feira (16), a doação de dez mil máscaras descartáveis e de 400 cestas básicas com 11 itens cada, que serão distribuídas para pessoas em situação de vulnerabilidade ou que estejam enfrentando dificuldades financeiras por conta da pandemia.



A doação foi feita por empresários internacionais que estão na cidade, juntamente com a Embaixada da Romênia no Brasil. O apoio empresarial foi possível graças à articulação do cônsul da Romênia em Salvador e sócio da Associação Brasil Espanha em Cultura e Comércio (Abrescco), Antonio Peres Júnior, que já é parceiro da administração municipal.



Em 2020, o cônsul recebeu o título de cidadão soteropolitano pelos serviços prestados à capital baiana. Além da Abrescco e da Embaixada da Romênia no Brasil, participaram das doações a Lutan Distribuidora de alimentos LTDA, o Grupo Alexandrion e a concessionária Technico Comercial de Equipamentos S.A.



Entre os itens da cesta básica estão: arroz, açúcar, farinha, feijão, sal, leite em pó, café, macarrão, farinha de milho, papel higiênico e óleo de soja.



“Tem sido muito importante para a Prefeitura poder contar com a solidariedade dos parceiros internacionais de Salvador nesse momento em que todo o país está passando pelo desafio de enfrentamento à pandemia”, conta Soraya Pessino, assessora internacional da Prefeitura e responsável pela intermediação com os grupos.



Desde o início da pandemia, a união e a colaboração das instituições e das pessoas têm sido importantes aliadas no apoio a quem mais sofre com as medidas restritivas que visam conter o avanço da doença. Em parceria com a Unicef, a Prefeitura doou, no ano passado, 100 mil sabonetes, 10 mil kits de higiene e 700 cestas básicas.