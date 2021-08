Salvador recebe duas novas rotas da Ita Transportes Aéreos

A partir desta segunda (16) será possível viajar de Salvador para o Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, e Brasília com voos diretos da Ita Transportes Aéreos. um integrante da rede VINCI Airports, para os aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro) e Brasília pelas asas da ITA Transportes Aéreos. Com isso, a capital baiana passa a ter quatro destinos operados pela companhia aérea, que já voa para Guarulhos e Porto Seguro.

As decolagens rumo ao Rio de Janeiro acontecerão nas segundas, quartas, sextas e sábado, sempre às 03h. Já para Brasília as viagens são diárias, partindo de Salvador às 13h55. As passagens já estão à venda no site da companhia aérea e nas agências de viagens credenciadas.

“A ITA está oferecendo mais duas opções para os baianos, que ganham uma nova experiência de voo. Esperamos fortalecer cada vez mais a nossa relação com Salvador, uma das principais capitais do Nordeste”, explica Adalberto Bogsan, diretor-executivo da Itapemirim Transportes Aéreos.

Já David Thompson, diretor comercial do Salvador Bahia Airport, comentou sobre os voos: “A chegada desses novos destinos pela ITA é também um sinal do ritmo de recuperação do nosso tráfego aéreo, que acelera conforme a vacinação avança na Bahia”.