Salvador recebe lixeiras subterrâneas que ajudam a combater doenças e mau cheiro

Quem anda pelas ruas de Salvador vai começar a perceber umas novas estruturas pela cidade, sempre brancas, com tampa verde e cilíndricas. O equipamento até parece um daqueles reservatórios de água, mas na verdade tratam-se das novas lixeiras subterrâneas da cidade.

O objetivo de trocar lixeiras convencionais pelas subterrâneas é que esse novo molde, adotado em 2014, ajuda a diminuir e combater a proliferação de vetores como ratos e baratas, que são transmissores de doenças como leptospirose e sarna. Isso porque, como estão em um espaço subterrâneo, as estruturas evitam a exposição e o contato da população e animais com resíduos, além de ajudar a reduzir o mau cheiro.

Até o momento, a prefeitura implantou 11 unidades, por meio da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador(Limpurb). Em breve, novas lixeiras desse tipo serão colocadas no Garcia, Curuzu e Avenida Sete de Setembro, no Centro.

O Garcia receberá o maior contêiner subterrâneo instalado até o momento, com 5m³ e capacidade para receber 1.250kg de resíduos. A instalação, assim como na Avenida Sete e no Curuzu, faz parte das obras de requalificação do bairro.

Orientação para descarte

De acordo com a Limpurb, o descarte do material não pode ser feito de qualquer jeito. É proibido, por exemplo, jogar braseiros de churrasco e de acarajé, bem como óleos e metais no local. O recomendado é apenas o descarte de resíduos sólidos.

“A Limpurb tem realizado todo um trabalho educativo, com diversas ações, visando orientar à população que frequenta esses locais para o descarte correto nesses equipamentos. A intenção é ampliar o uso desse tipo de equipamento por toda a cidade”, explica o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

As coletas nessas lixeiras são feitas diariamente, até três vezes ao dia. O caminhão compactador, diferente dos tradicionais, é adaptado com um guindaste. O veículo suspende a tampa através de pressão e, em seguida, guincha a caixa através de uma grua que é acoplada ao veículo. Em seguida, o compactador coleta os resíduos e recoloca a caixa no lugar.