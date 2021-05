Salvador recebe mais 14.340 doses de Coronavac, anuncia Bruno

O prefeito Bruno reis anunciou nesta terça-feira (18) que Salvador recebeu mais 14.340 doses de Coronavac. "Vamos usar essa remessa para as pessoas que ainda não tomaram a 2ª dose", escreveu ele nas redes sociais. "Seguimos trabalhando e dialogando para o envio de mais lotes. Vacinar é salvar vidas e representa esperança na luta contra a pandemia", acrescentou.

No final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde organizou um mutirão de 28 horas seguidas de vacinação, imunizando mais de 50 mil pessoas. No domingo, foram vacinados somente pessoas que receberiam a segunda dose. “Conseguimos atingir um número expressivo de pessoas imunizadas durante o mutirão, fato que mais uma vez revela a eficiência da estrutura montada em nossa capital. Foram mais de 1,5 mil servidores da Saúde, além de agentes da Guarda Municipal e da Transalvador para no maior mutirão de vacina do Brasil”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

A vacinação continua nesta terça na cidade com outros imunizantes para vários grupos. Todos os pontos de vacinação podem ser encontrados aqui. Veja quem está sendo vacinado em Salvador hoje (até 16h):

- Pessoas com 18 anos ou mais que possuem alguma(s) das comorbidades elencadas no Plano Nacional de Imunização (PNI)

- Pacientes oncológicos do Centro Estadual de Oncologia (CICAN) a partir de 18 anos

- Pessoas com anemia falciforme a partir de 18 anos

- Pessoas com Transtorno Intelectual severo e moderado, entre elas as pessoas com espectro Autista a partir de 18 anos

- Imunossuprimidos a partir de 18 anos

- Pessoas com deficiência permanente a partir de 18 anos com ou sem Benefício de Prestação Continuada do INSS

- Pacientes transplantados a partir de 18 anos

- Pacientes em hemodiálise a partir de 18 anos

- Pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos

- Grávidas com comorbidades, mulheres puérperas com comorbidades (até 45 dias após o parto) e lactantes, com ou sem comorbidades, com bebês de até 6 meses de idade a partir de 18 anos

- Trabalhadores da limpeza urbana com 18 anos ou mais

- Trabalhadores da educação ativos, a partir de 18 anos, que atuam na educação básica de instituições públicas e privadas

- Trabalhadores da educação ativos, a partir de 18 anos, que atuam em escolas de ensino profissionalizante formal

- Trabalhadores da educação ativos, a partir de 18 anos, que atuam em instituições públicas e privadas que trabalham no ensino superior

- Trabalhadores rodoviários ativos a partir de 18 anos

- Trabalhadores das farmácias/drogarias a partir de 18 anos

- Trabalhadores da saúde que atuam em Policlínicas, Consultórios e Clínicas Especializadas/Ambulatório Especializado com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ativo a partir de 18 anos

- Trabalhadores da saúde e profissionais autônomos ativos cadastrados: técnicos em radiologia, biomédicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, doulas, médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal a partir de 18 anos

- Trabalhadores das forças de segurança e salvamento ativos a partir de 18 anos: membros das forças armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica), agentes penitenciários, agentes de fiscalização da Sedur, agentes salva-vidas, policiais militares, policiais federais, policiais civis, guardas civis municipais, bombeiros, policiais rodoviários federais e agentes da Transalvador

- Trabalhadores do sistema de privação de liberdade e agentes de ressocialização a partir de 18 anos

- Idosos de 59 anos que completam 60 anos ainda em 2021 (nascidos até 31 de dezembro de 1961)

- 2ª dose Oxford/AstraZeneca nos pontos de livre demanda (drives ou fixos) ou serviço Hora Marcada com a data de retorno marcada no cartão até 18/5

- 2ª dose Coronavac do serviço Hora Marcada para pessoas com data de retorno marcada no cartão até dia 18/05