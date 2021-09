Salvador recebe mais 170 ônibus novos com ar essa semana, diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta quarta-feira (29) que Salvador vai receber mais 170 ônibus novos, com ar condicionado, ainda essa semana. Ele comentou a situação do transporte público na cidade, com as mudanças causadas pela transferência de linhas da antiga CSN para as outras empresas do sistema.

"Estamos transferindo as linhas para os outros dois consórcios, as outras duas bacias, de forma provisória. Já vínhamos, ao longo dessa execução direta, transferindo uma parte", diz ele, afirmando que depois deve começar um outro momento, "para que a gente possa contratar uma nova empresa, que possa operar essa bacia".

Bruno disse que a orientação para os dois consórcios foi para que absorvessem o máximo da mão de obra da antiga CSN. "Fizemos exigências das quantidades mínimas de ônibus em circulação. Além da aquisição desses 170 ônibus novos com ar, que já chegam no final dessa semana e já vamos já botar em circulação ou na sexta ou na segunda, boa parte deles. As empresas também estão adquirindo, ou locando ônibus para atender essa demanda da antiga CSN, bacia que hoje a prefeitura opera diretamente", completou.