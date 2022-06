Salvador recebe prêmio em boas práticas de captação de recursos internacionais

A Prefeitura de Salvador recebeu nesta terça-feira (7) o prêmio nacional em boas praticas de captação de recursos internacionais durante solenidade ocorrida em Brasília. A capital baiana venceu o Prêmio SAIN-ABDE de Melhores Práticas em Captação na categoria Governos Municipais.

A iniciativa premiada foi o projeto do Prodetur de Salvador, por meio do qual foram investidos 71 milhões de dólares em uma série de ações estruturantes. Os recursos foram captados por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Estas ações foram distribuídas em quatro eixos: produto turístico competitivo e socialmente inclusivo; marketing turístico; fortalecimento institucional para a gestão turística; e gestão ambiental, com o objetivo de fortalecer a economia da cidade e prepará-la para o receptivo.

"Este prêmio é um reconhecimento ao trabalho de excelência que nossa gestão vem desenvolvendo tanto na captação quanto na aplicação inovadora de recursos. Este trabalho resultou em ações efetivas que melhoraram a qualidade de vida na nossa cidade, tanto para quem mora quanto para quem visita", disse o prefeito.

Entre os projetos que receberam aportes através do Prodetur estão a requalificação urbana da Avenida Sete de Setembro e da Praça Castro Alves; a implantação do Plano de Turismo Étnico Afro de Salvador; a requalificação urbana e ambiental da orla norte (no trecho Stella Maris, Praia do Flamengo e Praia de Ipitanga) e a implantação do complexo arquitetônico formado pelo novo Arquivo Público Municipal e pela Casa das Histórias de Salvador.

A premiação é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (SAIN), do Ministério da Economia. O prêmio destaca projetos de excelência em captação de recursos junto a instituições financeiras internacionais e constitui um repositório de melhores práticas, que sirva como referência para atores públicos e privados de todo Brasil.