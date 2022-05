Salvador recebe ‘Semana da Colômbia’ com programação gastronômica e musical

Salvador receberá, pela primeira vez, a programação da Semana da Colômbia de 31 de maio a 04 de junho. Durante estes dias, a cidade sediará eventos em diversos pontos da cidade, dando visibilidade para a gastronomia, música e história colombianas.

Entre os destaques da programação, está a apresentação gratuita e aberta ao público do Balé Folclórico da cidade de Ibagué (Colômbia) e do Balé Folclórico da Bahia, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. O evento será na sexta-feira (03), às 17h30. Na ocasião, também haverá um concerto instrumental de músicas colombianas e brasileiras.

A Semana da Colômbia é uma iniciativa da Embaixada do país e a ProColombia (Escritório Comercial do país), juntamente com o Instituto Cervantes de Salvador, e em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, o Senac, o Restaurante Omi, a COPA Airlines, o Blog no Instagram Salvador Latina, a LATAM Airlines e a Agência de Viagem Happy Tour. O objetivo é mostrar que Brasil e Colômbia têm muito em comum, além de uma enorme linha de fronteira.

Seguindo esta perspectiva de características que unem os dois países, o Instituto Cervantes vai sediar, no dia 01.06, uma mesa redonda sobre a história das duas cidades fortalezas: Salvador e Cartagena das Índias, cidade portuária da costa colombiana. O evento é gratuito e aberto ao público, de 18h às 21h, no Auditório do Instituto Cervantes (Ladeira da Barra).

Quem gosta de experiências gastronômicas pode aproveitar, durante a Semana da Colômbia, o Festival Gastronômico em parceria com o Senac Bahia, com menus assinados pelo chef colombiano Manuel Mendoza. Serão dois momentos no Restaurante Senac Casa do Comércio – no dia 1 de junho, um buffet temático, de 12h às 15h, com pratos típicos da culinária colombiana, e no dia 4 de junho, um jantar especial a partir das 19h (consulte reservas e valores).

PROGRAMAÇÃO

Data: 31/05

Local: Restaurante Escola - Senac Casa do Comércio

Horário: 17h

Evento privado: Abertura do evento será marcada por uma recepção de inauguração com a palestra “Engajamento Social do Setor da Gastronomia”, apresentada pelo chef colombiano Manuel Mendoza (Chef Executivo e Dono do Manuel Restaurante em Barranquilla e Cocina 33 em Montería, na Colombia).

Data: 01/06

Local: Restaurante Escola - Senac Casa do Comércio

Evento: Buffet Temático - Preparações Colombianas

Produção especial do Chef Manuel Mendoza, Instrutores e Alunos do Senac

Mais informações e consulta de valores: https://www.ba.senac.br/semanadacolombiassa

Data: 01/06

Local: Instituto Cervantes Salvador

Horário: 18h às 21h

Evento gratuito e aberto ao público:

Salvador e Cartagena de Índias: Diálogo entre Cidades Fortalezas

Por Francisco Senna - Historiador da Academia de Letras da Bahia e Moises Alvarez Marin - Diretor do Museu Histórico de Cartagena.

Mediação: Tânia Scofield – Presidente da Fundação Mario Leal Ferreira

Endereço: Auditório do Instituto Cervantes - Av. Sete de Setembro, 2792 - Vitória, Salvador – BA.

Mais informações:

Data: 02/06

Local: Museu Gastronômico da Bahia – Restaurante Escola do Senac no Pelourinho

Horário: 16h30 às 18h30

Evento gratuito e aberto ao público: Hora do Café - Especial Colômbia

Bate Papo sobre os Cafés Colombianos, seguido de degustação, realizado em parceria entre Senac e o Escritório Comercial da Colômbia – ProColombia.

Por Igor Dias, Anderson Almeida, Lúcio Almeida - Baristas do Senac Bahia, Cristiano Ribeiro e Djenal Santos - Chefs de Cozinha do Senac Bahia. Mediação: Ana Carla Pereira - Coordenadora de Hotelaria do Senac Bahia

Empresas interessadas em participar e receber informações sobre o café colombiano devem se inscrever no formulário da ProColombia:

Endereço: Praça José de Alencar, 13/19 - Pelourinho, Salvador – BA.

Data: 02/06

Horário: 19h30 às 23h – Presencial

Local: Restaurante Omi – Hotel Fera Palace

Evento: Conexão Colômbia x Brasil: Jantar a 6 mãos pelos Chefs Baianos

Uma viagem que conectará você com o melhor da culinária brasileira e colombiana desde o Nordeste brasileiro até o Caribe Colombiano.

Por Fabricio Lemos e Lisiane Arouca - Restaurante Origem, e Manuel Mendoza - Chef Colombiano.

Endereço: R. Chile, 20 - Centro Histórico, Salvador – BA.

Reservas: 71 99653 – 5703 (consultar valores)

Data: 03/06

Horário: 17h30 às 18h30

Local: Cruzeiro de São Francisco – Pelourinho

Evento gratuito e aberto ao público: Balé Folclórico da cidade de Ibagué e Balé Folclórico da Bahia + Concerto instrumental

Evento oferecido pela Embaixada da Colômbia e pelo Escritório de Cooperação Internacional da Prefeitura Municipal de Salvador com apresentações de dança com os Balés Folclóricos da Colômbia e da Bahia e Concerto instrumental de músicas colombianas e brasileiras.

Local: Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho, Salvador – BA.

Data: 04/06

Horário: 19h às 23h;

Local: Restaurante Escola - Senac Casa do Comércio

Evento: Jantar Colombiano

Produção especial do Chef Manuel Mendoza, Instrutores e Alunos do Senac.

Mais informações e consulta de valores: https://www.ba.senac.br/semanadacolombiassa