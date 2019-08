Salvador receberá torneio de MMA no fim de semana

Salvador vai sediar um evento de artes marciais mistas no sábado. É o Brazil MMA Fight, que terá 11 lutas na Associação Atlética da Bahia (AAB), na Barra a partir das 17h.

O baiano Filipe Esteves e o paraense Rildeci Lima, conhecido como “Escorpião”, farão o combate principal da noite, com disputa de cinturão na categoria peso pena (57kg).

Na outra disputa de cinturão da noite, o confronto se dará entre o faixa preta de jiu-jitsu e especialista em boxe Jailton “Malhadinho” e Antônio Carlos Barreto, o “Muralha”, na disputa dos pesos pesados.

“Selecionamos um card disputadíssimo para trazer toda emoção das grandes competições ao público de Salvador. Além de agradar aos expectadores, acaba sendo uma vitrine para o atleta também, uma vez que nosso evento é registrado em sites internacionais de ranking , como o Sherdog”, conta o diretor executivo do evento, Martinho Jambeiro.

Os ingressos são vendidos na portaria da Associação Atlética da Bahia (AAB) ou no site www.brazilmma.com.br. Preços variam de R$ 30 (arquibancada) a R$ 200 (Lounge VIP all inclusive, com boné e brindes).

O evento terá transmissão ao Vivo em pay-per-view pelo site do evento, por R$ 9,90.