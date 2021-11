Salvador registra a maior alta semanal de combustíveis entre as capitais do Brasil

Com a série de altas nos preços dos combustíveis, sair de carro tem se tornado um problema cada vez maior para os consumidores de Salvador - e de todo o país.

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), na última semana, a capital baiana registrou a maior alta nos preços médios do etanol e da gasolina dentre todas as capitais do país, com elevações de 9,76% e 6,59%, respectivamente.

Nos 77 postos analisados em Salvador, o litro do etanol foi vendido, em média, a R$ 5,723, com o preço máximo atingindo R$ 6,099. Já o litro da gasolina registrou o valor médio de R$ 6,726, com máximo de R$ 7,099, entre 75 postos pesquisados.

O custo do óleo diesel em Salvador também não deixou a desejar. O aumento foi de 7,72%, ficando atrás apenas de João Pessoa, que registrou uma alta de 7,98%.

No entanto, dirigir não é o único problema relacionado aos combustíveis. O gás de cozinha também apresentou uma elevação em relação à semana anterior, de 2,35%, a quarta maior variação do Brasil. Os soteropolitanos chegaram a pagar R$ 100 por um botijão de gás na semana iniciada no dia 30 de outubro e encerrada no dia 06 de novembro.

Imposto congelado

Na última sexta-feira (05), o governo da Bahia oficializou o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por mais 90 dias, em decreto publicado no Diário Oficial do Estado. A medida segue a decisão tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em conjunto com outros estados.

O decreto determina que os valores vigentes no último dia 1º de novembro não serão alterados até 31 de janeiro de 2022.