Salvador repete final de semana mais violento do ano

As mortes da adolescente Patrícia Paiva Costa, 17 anos, e do garçom Nilton Cerqueira Costas, 57, no bairro da Boca do Rio, estão entre os 14 homicídios registrados neste sábado (26) e domingo (27) em Salvador e região metropolitana. Esse foi o fim de semana mais violento deste ano, junto com os dias 19 e 20 de fevereiro, respectivamente.



Os dados são do boletim de ocorrências da Secretária der Segurança Pública. Questionada sobre os dados, a Polícia Civil respondeu apenas que "investiga a autoria e motivação dos homicídios ocorridos neste final de semana".



Nos primeiros minutos da madrugada de domingo, Patrícia trabalhava vendendo cachorro-quente em sua barraca quando foi atingida na Boca do Rio. Já Nilton, chegava do trabalho quando também foi baleado pelos os mesmos assassinos da adolescente.



Moto

De acordo com a Polícia Civil, homens encapuzados chegaram em dois carros e uma moto às proximidades do fim de linha e fizeram seguidos disparos de atingindo Renato na Rua Lavínia Magalhães e Patrícia na Rua Hélio Machado.



Ambos foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento do Marback, mas não resistiram aos ferimentos. Uma sobrinha de Patrícia, de cinco anos, foi atingida de raspão na perna por um dos tiros e levada a uma unidade de saúde da capital.



Na região do Subúrbio foi registrada uma morte. O corpo de Antônio Marcos Nery dos Santos, 46, foi encontrado em via pública por volta das 22h55. Já em Camaçari foram quatro assassinatos, todos em locais distintos, entre às 04h00 e 22h50. Morreram: Jeanderson Sobral dos Santos, 20, Diego Carlos dos Santos, 24, Clemilson de Jesus Cardoso, 24, e Ismarel Santos Oliveira, 20.



Mulher

No sábado, dos setes corpos encontrados pela polícia, um era de uma mulher. Thauana Paranhos Floriano da Costa, 19, foi morta na Travessa Silvino Pereira, no Uruguai, pouco depois das 22h. Em Cajazeira II, Roberto de Oliveira dos Santos, 18 , foi assassinado por volta das 08h30. No bairro de Vila Canária, Jailson de Jesus Sacramento, 47, foi morto na 2ª Travessa Elias Barreto, pouco depois das 10h20. Já em Lauro de Freitas (RMS), populares encontraram o corpo de Matheus Henrique da Silva Souza, 24, na Rua do Meio, em Vida Nova.



Os corpos de dois homens continuam ainda sem identificação. Um foi localizado na Rua São Domingos Gusmão, na Liberdade, por volta das 03h e o outro na Estrada da Carobeira, no Conjunto Coração de Maria, em Simões Filho (RMS), pouco depois das 17h.



Fevereiro

O mês de fevereiro ficou marcado pelo final de semana violento devido às mortes no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Dos 14 óbitos entre os dias 19 e 20, cinco foram detentos executados por bandidos rivais na Penitenciária Lemos Brito. As outras mortes ocorreram nos bairros do IAPI, Liberdade, Canabrava, Sussuarana, São Caetano, São Cristóvão, Engenho Velho de Brotas, Massaranduba e Mata de São João (RMS).