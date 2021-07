Salvador retoma vacinação com pessoas a partir de 40 anos nesta sexta (9)

Salvador vai retomar nesta sexta-feira (9) a vacinação contra covid-19. Pela manhã, serão vacinadas pessoas a partir de 41 anos (nascidas até 9 de julho de 1980 estão incluídas). À tarde, será a vez de pessoas acima de 40 anos (incluídos os que nasceram até 9 de setembro de 1980).

"Com a chegada de novas doses, amanhã (9) vamos retomar a vacinação", informou o prefeito Bruno Reis pelas redes sociais. "Nesta sexta (9), as 2ª doses estarão suspensas e a vacinação será exclusiva por idade", acrescentou.

Veja o calendário:

• Sexta-Feira (09)



Das 8h às 12h

- Pessoas de 41 anos nascidas até 09 de julho de 1980 ou acima de 41 anos



Das 13h às 16h

- Pessoas de 40 anos nascidas até 09 de setembro de 1980 ou acima de 40 anos

Confira os pontos fixos e os drives:



PONTOS DE VACINAÇÃO 1ª DOSE



Das 08H ÀS 16H

Drives:

Centro de Convenções

5º Centro de Saúde

Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

Parque de Exposições

Arena Fonte Nova

Faculdade Universo (Avenida ACM)

PAF de Ondina

Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)

Barradão

Faculdade Bahiana de Medicina - Brotas

Vila Militar (Dendezeiros)

Unijorge (Paralela)

Shopping Bela Vista

Pontos Fixos:

USF Santa Luzia

5º Centro de Saúde

USF Plataforma, Barradão

USF Federação

USF Colinas de Periperi

USF Fazenda Grande III

USF Vista Algre

Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)

Faculdade Bahiana de Medicina - Brotas

Unijorge (Paralela)

USF Pirajá

Cajazeiras X

Parque de Exposições

UBS Ramiro de Azevedo

USF Resgate

USF Cajazeiras V

Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros)

Mais vacinas

A Bahia recebe mais lotes de vacina contra a covid-19 até essa sexta-feira (9). O primeiro chega nesta quinta-feira (8), com 111.150 doses do imunizante da Pfizer.

A previsão é de que o voo com as doses desembarque em Salvador essa tarde, segundo o secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas. Para essa sexta, está prevista a chegada de 61.800 doses da Coronavac.

De acordo com a Sesab, os imunizantes da Pfizer/BioNTech serão destinados para a primeira aplicação, enquanto as vacinas Coronavac serão metade para a primeira aplicação e as demais para o complemento do esquema vacinal.