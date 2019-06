Salvador se mantém no posto da capital com menor índice de fumantes

Salvador é uma das capitais com menor índice de fumantes (4,8%) do país, empatada com São Luís (MA), de acordo com a Pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel /2018), do Ministério da Saúde. Esta sexta-feira (31) é o Dia Mundial contra o Tabaco, e, nos primeiros oito anos da Lei Antifumo, que completa dez anos neste mês, pouco mais de 143 mil soteropolitanos pararam de fumar.

Em 2009, 11,3% da população maior de 18 anos era fumante. Já em 2017, o percentual de consumidores de cigarro entre essa mesma faixa etária caiu para 4,8% - uma redução de cerca de 7%.

Em todo país, 9,3% dos brasileiros afirmavam ser fumantes em 2018. Nos últimos 12 anos, a quantidade de pessoas que fumam caiu 40% no país. Entre as capitais, a maior prevalência de fumantes está em Porto Alegre, com 14,4% das pessoas, São Paulo (12,5%) e Curitiba (11,4%).

Veja a lista:

Cidade Fumantes (%) Salvador 4,8 São Luís 4,8 Belém 4,9 Macapá 5,5 Teresina 5,5 Aracaju 5,6 Fortaleza 5,7 Manaus 6,4 Palmas 6,5 Maceió 6,9 João Pessoa 7,1 Boa Vista 7,2 Natal 7,2 Recife 7,2 Cuiabá 7,5 Vitória 7,6 Distrito Federal 8,3 Porto Velho 8,7 Goiânia 8,8 Rio Branco 9 Rio de Janeiro 10 Belo Horizonte 10,8 Campo Grande 10,8 Florianópolis 11,2 Curitiba 11,4 São Paulo 12,5 Porto Alegre 14,4

Tratamento

A prefeitura mantém em Salvador o Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT) implantado em 45 unidades da rede municipal da Saúde. Para realizar o tratamento de forma totalmente gratuita, o interessado deve comparecer a um dos postos de referência da estratégia munido com o cartão SUS de Salvador e documento oficial de identificação com foto para realização da inscrição. Na oportunidade, o paciente passará por uma entrevista para avaliar o grau de dependência. O próximo passo é a participação numa reunião em grupo com os demais participantes do Programa. Os pacientes precisam ser maiores de 18 anos.

“Parar de fumar é um processo que envolve várias etapas de motivação, que vão desde a fase de negação – em que o fumante não admite que o tabagismo seja uma doença e, portanto, não quer parar de fumar; até a fase em que se encontra preparado para realizar a mudança do estilo de vida” explicou a técnica do setor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis/Tabagismo, Carla Germiniana da Silva.

O acompanhamento das pessoas que decidem participar do PMCT é feito por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, dentistas, enfermeiros e assistentes sociais, dentre outros especialistas. O fumante participará de quatro a cinco encontros, sendo um por semana, com o objetivo de estimulá-lo a parar de fumar, seja de forma imediata ou gradativa. Além disso, será entregue ao participante cartilhas informativas, explicando o motivo da dependência e como parar com o vício.

Para os pacientes com o grau de dependência elevado, é indicado o uso de medicamentos, oferecidos gratuitamente pelo SUS.