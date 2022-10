Salvador sedia e-Agro pela primeira vez; feira acontece em novembro

Em sua 4ª edição, a e-Agro – feira itinerante de Inovação, Tecnologia Agropecuária e Geração de Negócios, realizada pelo Sistema Faeb/Senar e pelo Sebrae – vai reunir em um só lugar, no Centro de Convenções de Salvador, informação, conhecimento, tecnologia e entretenimento para toda família. Além de palestras técnicas, exposição de equipamentos e insumos agrícolas, o evento proporciona, ainda, um tour gastronômico, com degustação de queijos, vinhos, cervejas artesanais e carnes nobres. A feira acontece entre os dias 3 e 5 de novembro e as inscrições gratuitas podem ser feitas no site do evento.

As principais marcas do segmento já confirmaram presença na feira, que deve atrair micros, pequenos, médios e grandes produtores rurais de diferentes cadeias produtivas, ávidos por conhecerem as novidades do setor. Também são esperadas caravanas de outras cidades do interior e de estados vizinhos para aproveitarem os espaços disponíveis.

Na área externa do Centro de Exposições será montada uma pista de drones, onde ocorrerá demonstrações com equipamentos utilizados na pulverização de lavouras. A dinâmica deve atrair jovens que pretendem atuar neste mercado de alta empregabilidade. No estande do Senar Bahia serão divulgados os cursos gratuitos que a instituição oferece para capacitar mão de obra para esse nicho promissor.

“Trazer a e-Agro para Salvador era uma vontade antiga. Nosso maior desafio é transformar esse evento, inicialmente voltado ao homem do campo, em uma programação urbana que comporte todos os públicos. Será, sem dúvida, palco para grandes encontros e, claro, a oportunidade de desmistificar falsos estereótipos sobre a atividade agropecuária, pois vamos mostrar como o agronegócio está em tudo o que fazemos e utilizamos, mas, sobretudo, a feira também será vitrine para expor o que há de mais moderno para quem quer produzir mais e melhor”, avaliou o presidente da Faeb e do Senar, Humberto Miranda, justificando que “o produtor rural tem apetite por consumir tecnologia”.

Negócios

Além de promover uma mostra de produtores baianos no espaço Origens e trazer a criação artesanal para o público, o Sebrae ofertará capacitações gratuitas e atendimento especializado para os empreendedores do campo. Haverá também uma arena com oficinas voltadas à inovação e tecnologia no agro.

Para o diretor Técnico do Sebrae, Franklin Santos, a e-Agro é uma grande oportunidade para aliar conhecimento e negócios. “A e-Agro já é um evento consolidado no calendário das empreendedoras e dos empreendedores do agronegócio. Sabemos que esse é um dos mais importantes setores da nossa economia, que gera emprego, renda e leva comida à mesa da população. Por isso, é fundamental que busquemos desenvolver ações para fortalecer o agro, inclusive do ponto de vista de inovação e tecnologia. E nós, do Sebrae, vamos levar nossa expertise na área de gestão para prover conhecimento e ajudar a tornar os negócios do campo ainda mais competitivos”, comentou.

A feira ainda será palco para geração de bons negócios, com a realização do leilão ABCN – Essência do Nelore, que reúne criadores da raça, atraídos pelos animais com genética aprimorada e preços e condições especiais de pagamento.

Serviço

e-Agro – Feira de Inovação, Tecnologia Agropecuária e Geração de Negócios

Inscrições abertas: www.eagrodigital.com.br

03 a 05 de novembro de 2022

Centro de Convenções de Salvador