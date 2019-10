Salvador sedia II Congresso Baiano de Direito Imobiliário

O Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBDI) promove nos dias 31 de outubro e 1º de novembro o II Congresso Baiano de Direito Imobiliário, que este anos será realizado no Hotel Wish da Bahia, no Campo Grande, Centro de Salvador.

O evento vai discutir o Direito Imobiliário na atualidade e fazer uma projeção sobre o futuro da especialidade, tanto sob o olhar jurídico e quanto pelo lado econômico.

A ideia, segundo os organizadores, é fomentar a compreensão de que, mais do que casa, as cidades são lugares de transformação e inclusão.

A programação completa do evento pode ser conferida no site www.congressoibdi.com.br e nas redes sociais do evento (@ibdi-ba). Mais informações pelo telefone (71) 99294-0953.