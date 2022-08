Salvador sedia primeira edição do Congresso Náutico da Bahia

Para promover a cultura náutica, Salvador vai sediar a primeira edição do Congresso Náutico da Bahia, nos dias 30 e 31 de agosto, no Terminal Marítimo da capital, localizado na Av. da França, Comércio. Ao longo de dois dias, a programação do evento contará com palestras, mesa redonda, oficinas, exposição e muita cultura náutica

O evento, promovido pela Barco Show Eventos, conta com o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR), busca estimular o potencial náutico da Bahia, que tem o maior litoral do país em extensão, clima tropical e a Baía de Todos-os-Santos, segunda maior baía do mundo.

“Nosso propósito é estimular o enorme potencial náutico da Bahia e região Norte-Nordeste, para tanto, o Congresso Náutico vai proporcionar muito conhecimento aos seus participantes”, afirma Hugo Leonardo Assis, CEO da Barco Show Eventos.

A organização do congresso espera atingir um público de 1500 pessoas nos dois dias de evento. O evento é uma oportunidade para atualização e troca de conhecimento não apenas para praticantes de esportes náuticos, mas também para empresários, investidores e prestadores de serviço do setor.

“Será um evento com muito conteúdo, uma oportunidade de imersão na cultura náutica, para ampliar conhecimento, com temas atuais, palestrantes qualificados e muito compartilhamento de informação sobre o universo náutico”, explica Hugo Leonardo.

Desenvolvimento Náutico

Um dos destaques da programação, a mesa redonda sobre “Desenvolvimento Náutico da Bahia e Região Norte – Nordeste do país, vai acontecer no dia 30 de agosto, às 9 horas, com as participações de autoridades, representantes de instituições do segmento náutico e formadores de opinião.

“Após o marco histórico da Barco Show Bahia 2022, feira náutica realizada em fevereiro, em Salvador, que movimentou mais de R$ 12,7 milhões em negócios, compreendemos que a Bahia está mais do que preparada para o desenvolvimento de um dos setores mais importantes do Brasil. Para dar continuidade ao que já iniciamos, decidimos realizar o Congresso Náutico da Bahia, evento importante que irá proporcionar muito conhecimento aos seus envolvidos”, destaca o CEO da Barco Show.

Durante o evento, também será lançada a campanha “E se o mar não tivesse água?” para chamar a atenção para grande quantidade de lixo que é jogado no mar. “A ideia é promover a conscientização das pessoas para que não sujem os mares e praias”, disse Hugo Leonardo Assis.

Os ingressos para o Congresso Náutico da Bahia são limitados e estão disponíveis desde o dia 25 de julho para venda na plataforma Sympla ou pelo site www.barcoshoweventos.com.br.

Confira abaixo a programação do Congresso Náutico da Bahia 2022:

Dia 30 de agosto

9h às 11h – Mesa Redonda – Desenvolvimento Náutico da Bahia e Região Norte – Nordeste do país.

16h às 17h – Baía de Todos-os-Santos. No palco da história e do futuro. Palestrante: Rafael Dantas, historiador, professor e pesquisador.

17h30 às 18h30 – Isso não tem no seu Manual de Jet Ski – Palestrante: João Kairalla, piloto campeão mundial de jet ski em 2004 pela categoria Free Style.

19h às 20h – Sustentabilidade: 22 anos de Projeto Baleia Jubarte em Salvador e Litoral Norte da Bahia – Conservação, Pesquisa e Turismo de Observação de Baleias. Palestrante: Gustavo Rodamilans (Médico veterinário, Doutor em Ciência Animal pela UFBA, atua há 15 anos em projetos de conservação de animais

marinhos).

20h30 às 21h30 – Mulheres na Náutica: os desafios, conquistas e paixão pelo mar com Agatha Wicks, Elane Reis e Dávila Kess.

Dia 31 de agosto

16h às 17h – Conhecendo Salvador por baixo d’água – Turismo Subaquático e suas particularidades – Palestrante: Igor Carneiro (mergulhador profissional e empresário do ramo de turismo do mergulho à frente da Shark Dive Operadora).

17h30 às 18h30 – Construção Naval - Palestrante: Amilton Gutierrez, considerado um dos principais construtores navais do Brasil com mais de 600 barcos construídos.

19h às 20h - Mundo do Jet Ski - Palestrante: Bruno Jacob (Bicampeão Internacional Freeride).

20h30 às 21h30 – Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e estruturas náuticas do Brasil – Palestrante: Victor Almeida (advogado e consultor).

21h30 às 22h30 – Encerramento